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Dor imensurável

Marília Mendonça morreu um dia depois do aniversário da própria mãe

Cantora de 26 anos morreu em acidente aéreo na tarde desta sexta-feira (5), em Minas Gerais. Ruth Moreira foi homenageada nas redes sociais pela filha um dia antes
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 19:49

Marília Mendonça ao lado da mãe, Ruth Moreira, em foto divulgada nessa quinta-feira (4) pela cantora
Marília Mendonça ao lado da mãe, Ruth Moreira, em foto divulgada nessa quinta-feira (4) pela cantora Crédito: Reprodução | Instagram @mariliamendoncacantora
Voz marcante e cativante do sertanejo brasileiro, a cantora Marília Mendonça morreu nesta sexta-feira (5) com apenas 26 anos. Se a perda dela é dolorosa para os milhares de fãs que a acompanhavam, imagina para a família e para a mãe — que viu a ordem natural da vida ser invertida apenas um dia depois do próprio aniversário.
Na quinta-feira (4), Ruth Moreira foi homenageada pela filha, por meio das redes sociais, por completar mais um ano de vida. Em um post no Instagram, Marília a descreveu como uma mulher extremamente amorosa, e concluiu: "Seremos sempre nós. Conectadas, entrelaçadas e fortes. Juntas! Te amo, mãe! Pra sempre!".
Na publicação, a jovem cantora compartilhou nove fotos da mãe. Em uma das imagens, elas aparecem sorridentes e vestidas com trajes típicos de festa junina. Em outra, se acompanham em um momento de atividade física. "Seu cuidado e carinho ultrapassam o limite do ser mãe", escreveu Marília na legenda.
Por meio dos stories, antes do acidente e ainda durante a manhã desta sexta-feira, Ruth Moreira agradeceu, de forma bem humorada, a todos que dedicaram tempo para parabenizá-la. "Obrigada a todos por terem feito do meu aniversário um dia inesquecível e tão feliz. Assim dá gosto de envelhecer", postou.

A TRAGÉDIA

Conhecida carinhosamente como "rainha da sofrência", Marília Mendonça morreu na tarde desta sexta-feira, aos 26 anos. A cantora estava em um avião que caiu em uma cachoeira do município de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, onde ela faria um show para milhares de pessoas à noite.
Na aeronave, estavam outras quatro pessoas: o produtor Henrique Ribeiro, o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, e o piloto e o copiloto, que não tiveram a identidade revelada. Nenhum deles sobreviveu. Marília Mendonça deixa um filho pequeno, de apenas 1 anos e 10 meses.

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