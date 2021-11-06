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Diva sertaneja

Marília Mendonça faria turnê na Europa em novembro

Artista tinha programada uma turnê pela Europa, com data inicial no dia 25 de novembro, em Londres. Em seguida, ela cantaria em Bruxelas e Portugal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 08:22

Marília Mendonça se apresenta em show em fevereiro de 2020
Marília Mendonça se apresenta em show em fevereiro de 2020 Crédito: Divulgação
A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, ícone da música sertaneja brasileira que morreu nesta sexta-feira (5) em acidente de avião, faria mais quatro shows em Minas Gerais nos próximos dias. Além de Caratinga, ela cantaria em Ouro Branco neste sábado (6), em Divinópolis no dia 12, em Capitólio no dia 13 e em Taiobeiras no dia 20.
O último show da artista foi em Sorocaba, na segunda-feira (1). Conhecida como rainha da sofrência, ela estava a caminho de Caratinga quando o avião que a transportava caiu em uma área de cachoeiras. Nas ruas da cidade, na noite desta sexta, uma multidão cantou músicas da artista para homenageá-la.
Depois da turnê mineira, a cantora faria uma apresentação no dia 22 de novembro no navio Wsonboard, que anunciou também shows de Wesley Safadão, Léo Santana e Dilsinho.
Mendonça tinha programada uma turnê pela Europa, com data inicial no dia 25 de novembro, em Londres. Em seguida, ela cantaria em Bruxelas e Portugal (Porto e Lisboa).
A agenda estava com compromissos marcados também para 2022, quando a cantora faria a turnê Festival das Patroas ao lado da dupla Maiara e Maraísa.
As três se apresentariam a partir de março em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Na capital paulista, a apresentação seria no Allianz Parque, no dia 9 de abril.
Maiara e Maraisa estão entre os artistas que cancelaram shows neste final de semana devido ao luto pela morte de Mendonça. Elas compartilharam o comunicado do escritório que gerencia a carreira delas e de outros artistas. Na legenda, escreveram: "Luto".
Marília Mendonça será velada no Ginásio Valério Luiz de Oliveira, conhecido como Goiânia Arena, na capital goiana, neste sábado.
A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora em nota e também pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em suas redes sociais. A expectativa é de que passem pelo local cerca de 100 mil pessoas.

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