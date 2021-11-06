Corpo de Marília Mendonça deixa IML em Caratinga, onde seus fãs se reuniram

Os corpos da cantora Marília Mendonça e de duas das demais vítimas do acidente de avião na região de Caratinga, em Minas Gerais, deixaram o Instituto Médico-Legal do Centro Educacional de Caratinga na madrugada deste sábado (6) e foram encaminhados para uma funerária local. De lá, serão encaminhados para os locais de sepultamento.
De acordo com o médico legista Pedro Nunes Coelho, a causa oficial da morte só poderá ser definida daqui a cerca de 20 dias, após a conclusão de exames de sangue, urina e de vísceras. Porém, muito provavelmente, a causa de todas as mortes foi politraumatismo, diz o legista.
Segundo ele, todas as cinco vítimas morreram na hora do impacto. "A gravidade das lesões não permitiria a pessoa sobreviver. Foram muitas lesões letais em todos eles", afirma.
Marília Mendonça, conhecida como a rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, e outras quatro pessoas morreram num acidente aéreo na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, localizada a 309 quilômetros de Belo Horizonte.
A aeronave, que a transportava para a realização de um show, caiu por volta das 16h próximo a uma cachoeira, ao tentar realizar um pouso forçado, de acordo com a Polícia Militar.