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Luto na música

Produtor que estava em avião de Marília Mendonça trabalhou com Cristiano Araújo

Henrique Bahia postou imagens com a cantora horas antes do acidente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 19:44

O acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça, 26, na tarde desta sexta-feira (5) deixou também outras quatro vítimas. Entre elas estava o produtor da artista, Henrique Bahia, que já tinha atuado também com o cantor Cristiano Araújo (1986-2016).
Marília Mendonça e o produtor Henrique Bahia
Marília Mendonça e o produtor Henrique Bahia Crédito: Reprodução/ Instagram @henrique_bahia
Como Marília, Araújo estava no auge de sua carreira quando morreu, vítima de um acidente de carro no interior de Goiás. "Não existe palavras que descrevam o que estamos sentindo nesse momento! Obrigado, Cris, por tudo que me proporcionou nesses dois anos ao seu lado", escreveu o produtor no Instagram na época.
De acordo com suas redes sociais, desde o final de 2015, Henrique Bahia também já trabalhava com Marília Mendonça. Suas últimas publicações foram feitas horas antes do acidente, onde ele brincava com a cantora sobre o que ela levava na mala. "Está cheia de Poriguar [marca de bebida], estou mal-intencionada", disse ela.

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O acidente que matou Marília Mendonça e o produtor também deixou outras três vítimas: um tio da cantora, o piloto e o copiloto. A aeronave estava indo para Caratinga, onde ela faria um show nesta noite, mas caiu cerca de dez km antes, numa serra em Piedade de Caratinga, cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte.
Segundo a Globonews, a aeronave que transportava a cantora e sua equipe estava com a documentação em dia, de acordo com a Anac, a Agência Nacional de Aviação Civil, e o Cenipa, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

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