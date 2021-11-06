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Só saudades

Vídeo relembra shows de Marília Mendonça no ES

Cantora participou das edições do Festeja de 2017 e 2018, evento que reunia vários artistas, sobretudo do sertanejo; confira trechos das apresentações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 22:57

Referência da música sertaneja, Marília Mendonça fez dois shows marcantes no Festeja ES, evento que reunia grandes artistas do gênero, em 2017 e em 2018. No palco montado no Pavilhão de Carapina, na Serra, a artista atraía milhares de fãs. Vídeo relembra apresentações da cantora que morreu nesta sexta-feira (5). 
Com repertório de sucessos, como Ciumeira e Infiel, a cantora era acompanhada por um público cativo, que cantava todas as letras. Na edição de 2018, mesmo sob chuva, os fãs faziam coro para as músicas de Marília.  
Em 2017, também animaram a plateia Gusttavo Lima, Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa, Luiza e Maurílio. No ano seguinte, subiram ao palco a dupla Zé Neto e Cristiano, Jads e Jadson, Diego e Victor Hugo, Léo Santana e Ferrugem. Mas, nos dois anos, somente Marília Mendonça. 

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