Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
Luto na música

Marília Mendonça respondeu a quiz sobre Reta da Penha, casaca e moqueca em 2017 no ES

Cantora respondeu perguntas "feitas" por um símbolo capixaba, a panela de barro, durante programa Em Movimento, da TV Gazeta. Assista o vídeo
Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 21:34

Com o carisma e a alegria que marcavam suas aparições em público, Marília Mendonça participou de uma brincadeira com a equipe do Em Movimento, da TV Gazeta, em uma de suas inúmeras apresentações no Espírito Santo. Nos bastidores do Festeja, em outubro de 2017, a cantora respondeu perguntas "feitas" por um símbolo capixaba, a panela de barro.
A primeira questão foi para indicar o que é a "Reta da Penha", mas ela passou longe da resposta correta - avenida - e apostou no seu gosto pessoal. "Gente, eu vou pelo que eu gostaria que fosse: 'local de barzinhos'. É mais a minha cara", arriscou.
Na pergunta seguinte, Marília deveria apontar o instrumento muito usado nas festas populares no Espírito Santo. A equipe do Em Movimento até soprou uma dica, dizendo que começava com a letra "C", mas a cantora falou "chocalho" em vez de casaca.
A brincadeira continuou e a cantora foi perguntada sobre os ingredientes que não poderiam faltar à moqueca capixaba. Ela foi taxativa: "sei que leite de coco é". Não, não é Marília. Esse produto só vai na preparação do prato na versão baiana. "Leite de coco, não?!", questionou, surpresa. "E eu tô aqui firme", completou.

A sorte da artista começou a mudar na quarta questão e ela acertou a expressão "vai pro rock" ao se referir ao capixaba que sai para curtir a noite.
Sempre animada, sorteando suas perguntas diretamente da panela de barro, Marília se divertiu à beça quando foi perguntada sobre o que eram "Meaípe e Marataízes" e, entre as opções, havia "dupla sertaneja feminina".
Rindo bastante, disse que parecia com o nome das amigas "Maiara e Maraisa", mas ela respondeu corretamente que são praias famosas do Espírito Santo.
Marília Mendonça
Marília Mendonça em entrevista para a TV Gazeta em outubro de 2017 Crédito: Rerpodução/ TV Gazeta
No dia da brincadeira, 28 de outubro de 2017, Marília Mendonça se apresentou no Festeja, um evento que reuniu grandes artistas no Pavilhão de Carapina, na Serra. O programa Em Movimento, que brincava com a artista, foi exibido na semana seguinte.
Nesta sexta-feira (5), um acidente aéreo causou a morte da cantora e outras quatro pessoas, em Caratinga, Minas Gerais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Marília Mendonça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados