Marília Mendonça respondeu a quiz sobre Reta da Penha, casaca e moqueca em 2017 no ES

Com o carisma e a alegria que marcavam suas aparições em público, Marília Mendonça participou de uma brincadeira com a equipe do Em Movimento, da TV Gazeta, em uma de suas inúmeras apresentações no Espírito Santo. Nos bastidores do Festeja, em outubro de 2017, a cantora respondeu perguntas "feitas" por um símbolo capixaba, a panela de barro.
A primeira questão foi para indicar o que é a "Reta da Penha", mas ela passou longe da resposta correta - avenida - e apostou no seu gosto pessoal. "Gente, eu vou pelo que eu gostaria que fosse: 'local de barzinhos'. É mais a minha cara", arriscou.
Na pergunta seguinte, Marília deveria apontar o instrumento muito usado nas festas populares no Espírito Santo. A equipe do Em Movimento até soprou uma dica, dizendo que começava com a letra "C", mas a cantora falou "chocalho" em vez de casaca.
A brincadeira continuou e a cantora foi perguntada sobre os ingredientes que não poderiam faltar à moqueca capixaba. Ela foi taxativa: "sei que leite de coco é". Não, não é Marília. Esse produto só vai na preparação do prato na versão baiana. "Leite de coco, não?!", questionou, surpresa. "E eu tô aqui firme", completou.
A sorte da artista começou a mudar na quarta questão e ela acertou a expressão "vai pro rock" ao se referir ao capixaba que sai para curtir a noite.
Sempre animada, sorteando suas perguntas diretamente da panela de barro, Marília se divertiu à beça quando foi perguntada sobre o que eram "Meaípe e Marataízes" e, entre as opções, havia "dupla sertaneja feminina".
Rindo bastante, disse que parecia com o nome das amigas "Maiara e Maraisa", mas ela respondeu corretamente que são praias famosas do Espírito Santo.
No dia da brincadeira, 28 de outubro de 2017, Marília Mendonça se apresentou no Festeja, um evento que reuniu grandes artistas no Pavilhão de Carapina, na Serra. O programa Em Movimento, que brincava com a artista, foi exibido na semana seguinte.
Nesta sexta-feira (5), um acidente aéreo causou a morte da cantora e outras quatro pessoas, em Caratinga, Minas Gerais.