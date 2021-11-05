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Minas Gerais

Polícia investiga se avião com Marília Mendonça bateu em fios antes de cair

Avião que cantora viajava caiu em Caratinga, Minas Gerais, onde Marília faria show na noite de sexta-feira (05). Outras quatro pessoas que estavam no aeronave morreram
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 20:57

Marília Mendonça morre em acidente aéreo no interior de MG
Marília Mendonça morre em acidente aéreo no interior de MG Crédito: Montagem | Reprodução Super Canal
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou na noite desta sexta-feira (05) uma coletiva de imprensa para falar das investigações sobre o acidente aéreo que causou a morte da cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas em Caratinga, Minas Gerais.
A causa do acidente ainda está sendo investigada. Contudo, é provável que a aeronave tenha colidido antes de cair. "Há destroços de uma antena no local do acidente, o que sugere que a aeronave tenha colidido", afirmou o delegado Ivan Sales, responsável pela Delegacia Regional de Caratinga.
A Cemig, empresa distribuidora de energia de Minas Gerais, confirmou em nota que o bimotor atingiu um cabo de uma torre de distribuição da companhia, localizada em Caratinga (cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte). O choque poderia ter provocado o acidente.
Marília viajava em um avião para a cidade mineira, onde realizaria um show. A aeronave caiu em uma cachoeira, a menos de 500 metros do aeroporto local.
Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do Samu, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, trabalharam no resgate, mas nenhum dos cinco tripulantes saiu com vida. Assista à coletiva:
A coletiva foi transmitida pelo Instagram da Polícia Civil e contou com a participação do delegado Regional Ivan Lopes Sales, o responsável pela Delegacia de Crimes Contra Vida, Sávio Assis Machado Moraes, o médico-legista Pedro José Fernandes Nunes Coelho, o inspetor de polícia Whesley Adriano Lopes, e o perito criminal Eduardo Amorim de Moura.  
Sales destacou a dificuldade das equipes da polícia e do Corpo de Bombeiros de chegar ao local do acidente e retirar os corpos. Segundo ele, havia riscos do avião se deslocar e comprometer o serviço de resgate.
"O local onde a aeronave estava é muito instável. Tinha riscos do avião deslocar e descer, de escorregar. O combustível ficou na pedra, estava muito escorregadio. Mas o que foi possível fazer, fizemos com a maior eficiência. Infelizmente, quando as equipes chegaram no local, já foi constatado três óbitos", disse. 
"A gente não pode falar ainda a causa da queda da aeronave, mas é fato que há destroços de uma antena no local do acidente, o que sugere que a aeronave tenha colidido antes de cair"
A Polícia Civil aguarda a chegada de uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) neste sábado (06) para recolher informações na aeronave que ajudem nas investigações. Os corpos devem ser liberados até meia-noite desta sexta-feira. 
"A gente está dando essa entrevista em homenagem aos milhares de fãs da Marília Mendonça e em respeito aos familiares", finalizou Sales. 

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