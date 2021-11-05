Polícia investiga se avião com Marília Mendonça bateu em fios antes de cair

Marília Mendonça morre em acidente aéreo no interior de MG Crédito: Montagem | Reprodução Super Canal

A causa do acidente ainda está sendo investigada. Contudo, é provável que a aeronave tenha colidido antes de cair. "Há destroços de uma antena no local do acidente, o que sugere que a aeronave tenha colidido", afirmou o delegado Ivan Sales, responsável pela Delegacia Regional de Caratinga.

A Cemig, empresa distribuidora de energia de Minas Gerais, confirmou em nota que o bimotor atingiu um cabo de uma torre de distribuição da companhia, localizada em Caratinga (cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte). O choque poderia ter provocado o acidente.

Marília viajava em um avião para a cidade mineira, onde realizaria um show. A aeronave caiu em uma cachoeira, a menos de 500 metros do aeroporto local.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do Samu, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, trabalharam no resgate, mas nenhum dos cinco tripulantes saiu com vida. Assista à coletiva:

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A coletiva foi transmitida pelo Instagram da Polícia Civil e contou com a participação do delegado Regional Ivan Lopes Sales, o responsável pela Delegacia de Crimes Contra Vida, Sávio Assis Machado Moraes, o médico-legista Pedro José Fernandes Nunes Coelho, o inspetor de polícia Whesley Adriano Lopes, e o perito criminal Eduardo Amorim de Moura.

Sales destacou a dificuldade das equipes da polícia e do Corpo de Bombeiros de chegar ao local do acidente e retirar os corpos. Segundo ele, havia riscos do avião se deslocar e comprometer o serviço de resgate.

"O local onde a aeronave estava é muito instável. Tinha riscos do avião deslocar e descer, de escorregar. O combustível ficou na pedra, estava muito escorregadio. Mas o que foi possível fazer, fizemos com a maior eficiência. Infelizmente, quando as equipes chegaram no local, já foi constatado três óbitos", disse.

"A gente não pode falar ainda a causa da queda da aeronave, mas é fato que há destroços de uma antena no local do acidente, o que sugere que a aeronave tenha colidido antes de cair"

A Polícia Civil aguarda a chegada de uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) neste sábado (06) para recolher informações na aeronave que ajudem nas investigações. Os corpos devem ser liberados até meia-noite desta sexta-feira.