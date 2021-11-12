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Música

Shows do Clareou em Vitória e Serra são cancelados

Evento foi cancelado por conta das chuvas previstas para o fim de semana
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 17:24

O grupo de pagode Clareou
O grupo de pagode Clareou Crédito: Instagram/@grupoclareou
Os shows do Clareou no Espírito Santo foram cancelados. O grupo de pagode se apresentaria nesta sexta-feira (12) e sábado (13), em Vitória e Serra, respectivamente. O comunicado foi feito pelas contas do Instagram das casas em que os pagodeiros se apresentariam. O motivo são as fortes chuvas previstas para o fim de semana no Estado.
"Devido aos inúmeros alertas de perigo por conta dos temporais generalizados previstos para ocorrerem ao longo do fim de semana no ES, conforme indicam as previsões oficiais das principais Instituições credenciadas, é com imenso pesar que, visando a segurança e o bem estar do nosso público, comunicamos o cancelamento da realização do evento Clareou", publicou o Na Vista, que fica na Enseada do Suá, na Capital.
De acordo com a casa, os valores dos ingressos serão devolvidos integralmente e mais informações podem ser obtidas junto ao site Le Billet.
O Spettus Club, em Jacaraípe, na Serra, lamentou o cancelamento, dizendo que preza peela segurança e bem estar dos clientes e colaboradores. "Os ingressos podem ser estornados através do próprio site da Superticket, utilizados em um novo evento do Spettus, utilizado em uma nova data do show do Grupo Clareou no Spettus ou solicitado o reembolso para quem comprou via WhatsApp através do mesmo canal", esclareceu a casa.

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