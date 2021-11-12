Shows do Clareou em Vitória e Serra são cancelados

O grupo de pagode Clareou Crédito: Instagram/@grupoclareou

Os shows do Clareou no Espírito Santo foram cancelados. O grupo de pagode se apresentaria nesta sexta-feira (12) e sábado (13), em Vitória e Serra, respectivamente. O comunicado foi feito pelas contas do Instagram das casas em que os pagodeiros se apresentariam. O motivo são as fortes chuvas previstas para o fim de semana no Estado.

"Devido aos inúmeros alertas de perigo por conta dos temporais generalizados previstos para ocorrerem ao longo do fim de semana no ES, conforme indicam as previsões oficiais das principais Instituições credenciadas, é com imenso pesar que, visando a segurança e o bem estar do nosso público, comunicamos o cancelamento da realização do evento Clareou", publicou o Na Vista, que fica na Enseada do Suá, na Capital.

De acordo com a casa, os valores dos ingressos serão devolvidos integralmente e mais informações podem ser obtidas junto ao site Le Billet.