Em formato híbrido, Festival de Cinema de Muqui faz homenagem à diva da Bossa Nova, Alaíde Costa

Alaíde Costa será a homenageada nacional do Festival de Cinema e TV de Muqui Crédito: Ênio César

Festival de Cinema de Muqui começa nesta sexta (12) e segue até domingo (14), em formato híbrido, com exibições pela Uma das mostras de cinema mais relevantes do interior do Espírito Santo, em atividade desde 2012, ocomeça nesta sexta (12) e segue até domingo (14), em formato híbrido, com exibições pela internet e também eventos presenciais na histórica Fazenda dos Andes, localizada na Rota da Morubia, a cerca de 9 quilômetros do Sítio Histórico da cidade.

Tendo como tema "Agricultura Familiar e Vida no Interior", o Fecim terá exibições de curtas-metragens, séries de TV e projetos de streaming, além de apresentações de shows, debates e palestras, incluindo encontros relacionados ao agronegócio.

Aos 85 anos, a diva da Bossa Nova, Alaíde Costa, será a homenageada. Além da cantora, o FECIM 2021 homenageará também o artista muquiense Gerson Lethieri.

Alaíde Costa é cantora e compositora, conhecida por sucessos como "Onde Está Você", "Amiga de Verdade" (video abaixo) e "Dindi". Nascida no subúrbio carioca do Méier (zona norte do Rio de Janeiro) e com mais de 60 anos de carreira, a artista é considerada um dos grandes nomes da Bossa Nova. Fez parcerias musicais com Vinícius de Moraes, Geraldo Vandré, Tom Jobim e Johnny Aff, entre outros nomes.

Em 2003, ao lado justamente de Alf, apresenta-se no "Queen Elizabeth Hall", em Londres, durante o London Jazz Festival, com grande repercussão internacional.

Para Alaíde, o preconceito e a discriminação racial são responsáveis pelas dificuldades que enfrenta e enfrentou no mercado fonográfico durante tantos anos de estrada.

Durante a pandemia da Covid-19, a artista fez inúmeras lives e uma delas chamou a atenção do cantor Emicida e do produtor Marcus Preto, que, depois disso, prepararam um álbum para a cantora. Emicida, inclusive, fará uma participação durante a homenagem à diva da MPB no festival, que será exibida virtualmente.

FESTIVAL DE CINEMA E TV DE MUQUI

QUANDO: de sexta (12) a domingo (14), em formato híbrido, com transmissão pelo canal do Youtube do evento e com sessões na Fazenda dos Andes, localizada na Rota da Morubia, a cerca de 9 quilômetros do Sítio Histórico da cidade. Além da exibição de curtas e séries, o evento contará com palestras e apresentações gratuitas. A programação é gratuita

PROGRAMAÇÃO