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Cinema

Em formato híbrido, Festival de Cinema de Muqui faz homenagem à diva da Bossa Nova, Alaíde Costa

Mostra vai de sexta (12) a domingo (14), com a apresentação de produções audiovisuais, palestras, debates e shows
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 15:25

Alaíde Costa será a homenageada nacional do Festival de Cinema e TV de Muqui
Alaíde Costa será a homenageada nacional do Festival de Cinema e TV de Muqui Crédito: Ênio César
Uma das mostras de cinema mais relevantes do interior do Espírito Santo, em atividade desde 2012, o Festival de Cinema de Muqui começa nesta sexta (12) e segue até domingo (14), em formato híbrido, com exibições pela internet e também eventos presenciais na histórica Fazenda dos Andes, localizada na Rota da Morubia, a cerca de 9 quilômetros do Sítio Histórico da cidade.
Tendo como tema "Agricultura Familiar e Vida no Interior", o Fecim terá exibições de curtas-metragens, séries de TV e projetos de streaming, além de apresentações de shows, debates e palestras, incluindo encontros relacionados ao agronegócio. 
Aos 85 anos, a diva da Bossa Nova, Alaíde Costa, será a homenageada. Além da cantora, o FECIM 2021 homenageará também o artista muquiense Gerson Lethieri.

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Alaíde Costa é cantora e compositora, conhecida por sucessos como "Onde Está Você", "Amiga de Verdade" (video abaixo) e "Dindi". Nascida no subúrbio carioca do Méier (zona norte do Rio de Janeiro) e com mais de 60 anos de carreira, a artista é considerada um dos grandes nomes da Bossa Nova. Fez parcerias musicais com Vinícius de Moraes, Geraldo Vandré, Tom Jobim e Johnny Aff, entre outros nomes.
Em 2003, ao lado justamente de Alf, apresenta-se no "Queen Elizabeth Hall", em Londres, durante o London Jazz Festival, com grande repercussão internacional. 
Para Alaíde, o preconceito e a discriminação racial são responsáveis pelas dificuldades que enfrenta e enfrentou no mercado fonográfico durante tantos anos de estrada. 
Durante a pandemia da Covid-19, a artista fez inúmeras lives e uma delas chamou a atenção do cantor Emicida e do produtor Marcus Preto, que, depois disso, prepararam um álbum para a cantora. Emicida, inclusive, fará uma participação durante a homenagem à diva da MPB no festival, que será exibida virtualmente. 

FESTIVAL DE CINEMA E TV DE MUQUI

  • QUANDO: de sexta (12) a domingo (14), em formato híbrido, com transmissão pelo canal do Youtube do evento e com sessões na Fazenda dos Andes, localizada na Rota da Morubia, a cerca de 9 quilômetros do Sítio Histórico da cidade. Além da exibição de curtas e séries, o evento contará com palestras e apresentações gratuitas. A programação é gratuita

PROGRAMAÇÃO

  • Sexta-feira (12)

  • 20h – Mostra Web
  • “Eu gosto de coisa velha”
  • “O grupo Ela de Teatro apresenta “O Artesão de Muqui”
  • “Quando o amanhã chegar”
  • “Luiz Carlos Costa – Causos de um boiadeiro”
  • “Cachoeiro das memórias: a vida das comunidades de Itaoca”

  • 21h – Show com a Banda Mesa 3


  • Sábado (13)
  • 10h – Palestra sobre a produção do Leite em Muqui

  • 15h – Roda de Conversa com os produtores dos filmes selecionados

  • 16h20 – Mostra Curta
  • “Vinny's – Suíte Cachoeira”
  • “Florêncio Guerra e seu Cavalo”
  • “Zé Onça, Relatos de uma Memória”
  • “Tapajós: Uma breve história de Transformação de um Rio”
  • “Aventura no Bosque”
  • “Culturas das Águas”
  • “Faz Vinte Anos”
  • “Eu não vou ao enterro de painho”
  • “Da linha pra cá”


  • Domingo (14)
  • 15h – Reflexões sobre o Audiovisual no interior, com participação da ABD Capixaba, OCCa Capixaba e Secult/ES

  • 17h – Palestra sobre a produção de cafés especiais em Muqui

  • 19h – Homenagem à Alaíde Costa (participação de Emicida) e Gerson Lethieri
    Premiação com o Troféu Mucuim
  • Lançamento do FECIM 2022
  • Show com a DJ MAR e Marcella Music

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