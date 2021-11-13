Vencedor do "Palco Litoral" será conhecido neste sábado (12), com transmissão da TV Gazeta

Alry, Elon Adan e a dupla Janaina e Jonathan Lima. Um deles será o grande vencedor da segunda edição do "Palco Litoral". A decisão do reality musical será exibida neste sábado (13), a partir das 14h45, com transmissão da TV Gazeta. A apresentação será de Bruninho Andrade, influencer digital e locutor da Rádio Litoral FM.
A final estava programada para a semana passada, mas foi adiada em virtude da cobertura da morte da cantora Marília Mendonça.
O artista consagrado na premiação vai garantir a gravação de uma música, com videoclipe, além de estrutura para ensaios, lives e mini-shows durante seis meses, sob responsabilidade do Brava Estúdio. E você pode continuar votando neste link na sua voz preferida.
Além dos prêmios anunciados, o vencedor da competição ainda terá uma música incorporada na programação da rádio Litoral FM durante 30 dias. A edição 2021 foi recorde de inscrições, registrando 679 candidatos no total. Em 2020, o "Palco Litoral" consagrou a dupla sertaneja Thiarlys e Melina.