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Vencedor do "Palco Litoral" será conhecido neste sábado (12), com transmissão da TV Gazeta

A final do reality musical da Rádio Litoral FM será disputada por Alry, Elon Adan e pela dupla Janaina e Jonathan Lima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Novembro de 2021 às 06:00

Finalistas do Palco Litoral 2021: Alry, Elon Adan e a dupla Janaina e Jonathan Lima
Finalistas do Palco Litoral 2021: Alry, Elon Adan e a dupla Janaina e Jonathan Lima Crédito: Arquivo
Alry, Elon Adan e a dupla Janaina e Jonathan Lima. Um deles será o grande vencedor da segunda edição do "Palco Litoral". A decisão do reality musical será exibida neste sábado (13), a partir das 14h45, com transmissão da TV Gazeta. A apresentação será de Bruninho Andrade, influencer digital e locutor da Rádio Litoral FM. 
A final estava programada para a semana passada, mas foi adiada em virtude da cobertura da morte da cantora Marília Mendonça.
O artista consagrado na premiação vai garantir a gravação de uma música, com videoclipe, além de estrutura para ensaios, lives e mini-shows durante seis meses, sob responsabilidade do Brava Estúdio. E você pode continuar votando neste link na sua voz preferida.
Além dos prêmios anunciados, o vencedor da competição ainda terá uma música incorporada na programação da rádio Litoral FM durante 30 dias. A edição 2021 foi recorde de inscrições, registrando 679 candidatos no total. Em 2020, o "Palco Litoral" consagrou a dupla sertaneja Thiarlys e Melina.

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