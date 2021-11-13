Vencedor do "Palco Litoral" será conhecido neste sábado (12), com transmissão da TV Gazeta

Alry, Elon Adan e a dupla Janaina e Jonathan Lima. Um deles será o grande vencedor da segunda edição do "Palco Litoral". A decisão do reality musical será exibida neste sábado (13), a partir das 14h45, com transmissão da TV Gazeta. A apresentação será de Bruninho Andrade, influencer digital e locutor da Rádio Litoral FM.