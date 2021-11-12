Em Vila Velha, Degusta Beer tem datas alteradas por conta das chuvas

Foto da edição de 2019 do Degusta Beer Crédito: Fabrinio Fachinetti

O Degusta Beer teve suas datas de realização alteradas. Por conta das fortes chuvas que chegaram ao Espírito Santo, o festival de cerveja e comida não aconteceu nesta quinta (11) e sexta-feira (12), mas promete retornar no sábado (13), seguir até o feriado - 15 de novembro - e estender com mais um dia no fim de semana seguinte. O comunicado foi feito por meio da assessoria.

Assim, os shows agendados também tiveram alterações. O Macucos, que seria na quinta, foi levado para o dia 15. Confira abaixo o comunicado da produtora e as alterações na programação.

"Devido à chuva, a Inspire Produções viu que era necessário alterar a programação do festival de cerveja Degusta Beer. O festival segue neste sabado e domingo, dias 13 e 14, e se estende na segunda dia 15 e no sabado dia 20. A agenda musical também teve alteração. Veja como fica a programação: