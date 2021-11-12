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Festival

Em Vila Velha, Degusta Beer tem datas alteradas por conta das chuvas

Festival não aconteceu nesta quinta (11) e sexta-feira (12), mas segue calendário no sábado (13); veja mudanças
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 17:39

Degusta Beer
Foto da edição de 2019 do Degusta Beer Crédito: Fabrinio Fachinetti
O Degusta Beer teve suas datas de realização alteradas. Por conta das fortes chuvas que chegaram ao Espírito Santo, o festival de cerveja e comida não aconteceu nesta quinta (11) e sexta-feira (12), mas promete retornar no sábado (13), seguir até o feriado - 15 de novembro - e estender com mais um dia no fim de semana seguinte. O comunicado foi feito por meio da assessoria.
Assim, os shows agendados também tiveram alterações. O Macucos, que seria na quinta, foi levado para o dia 15. Confira abaixo o comunicado da produtora e as alterações na programação.
"Devido à chuva, a Inspire Produções viu que era necessário alterar a programação do festival de cerveja Degusta Beer. O festival segue neste sabado e domingo, dias 13 e 14, e se estende na segunda dia 15 e no sabado dia 20. A agenda musical também teve alteração. Veja como fica a programação:
  • 13/11 a partir das 20h00: New Jersey
  • 13/11 a partir das 22h30: Back To The Past
  • 14/11 a partir das 19h30: Samba Crioulo
  • 14/11 a partir das 21h30: Dona Fran
  • 15/11 a partir das 19h: Macucos
  • 20/11 a partir das 20h00: Claudio Bocca

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