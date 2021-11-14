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Bate-papo: Carol Biazin detalha produção com Dilsinho e a vontade vir ao ES

A cantora conversou com a equipe de "HZ" e contou os detalhes do single que encerra o projeto "Beijo de Judas", retorno aos palcos e novos projetos
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 14 de Novembro de 2021 às 07:00

Lançado em novembro de 2020, o projeto "Beijo de Judas", de Carol Biazin, 24, encerra com chave de ouro. O disco recebeu nos últimos dias a música "Raio X", um feat com cantor de pagode Dilsinho, que entrega o contexto de um amor impossível. Em entrevista ao ‘HZ’, a cantora contou como foi a produção do disco neste último ano, convite para as parcerias, vontade de conhecer o Espírito Santo, além de abrir o jogo sobre uma possível turnê nacional.
Sensível, romântica e a mais acústica do projeto, “Raio X” fala sobre um amor proibido, de duas pessoas que querem estar perto, mas pelas circunstâncias da vida não conseguem. No refrão envolvente e profundo, as vozes potentes de melódicas de Carol e Dilsinho se misturam em uma explosão de sentimentos nos versos: “É que cê me olha feito um raio-x, tenta encontrar o que eu nunca vi em mim. Juro por Deus que eu tô por um triz, mas é melhor perder do que se arrepender”.
“A minha ideia era ter em “Beijo de Judas” uma faixa acústica e eu achei essa música tão sincera, me mostra tão vulnerável, que eu entendi que ela não precisaria de muito pra ser uma boa música”, explica Biazin.

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