  • Após a morte de Marília Mendonça, Maiara e Maraisa anunciam retomada dos shows
Retorno

Após a morte de Marília Mendonça, Maiara e Maraisa anunciam retomada dos shows

‘A memória da nossa Rainha será lembrada da melhor maneira possível’, afirmou a dupla sertaneja
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 17:03

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa
A dupla sertaneja Maiara e Maraisa Crédito: Instagram/@maiaraemaraisa
A dupla Maiara e Maraisa anunciou nesta quarta-feira, 10, a retomada da agenda de shows. Os eventos haviam sido suspensos após a morte de Marília Mendonça.
O comunicado foi feito nas redes sociais das cantoras sertanejas A partir desta sexta-feira, 12, as artistas vão se apresentar no Paraná, Santa Catarina e São Paulo.
"A melhor forma de seguir acreditando que as coisas vão ficar bem é simplesmente seguir trabalhando com a mesma verdade e os mesmos sonhos de sempre", iniciou o comunicado feito pela dupla.
"Enquanto Maiara e Maraisa estiverem em cima de um palco, a memória da nossa Rainha será lembrada da melhor maneira possível", afirmou.
Entre a lista de shows, está o da cidade de Lorena, em São Paulo, que seria da Marília Mendonça, mas que a dupla vai se apresentar no lugar dela. O evento vai acontecer no dia 14 de novembro.

