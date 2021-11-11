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Bombeiro do ES estava na equipe que atendeu acidente de Marília Mendonça

Natural de São Gabriel da Palha, Rafael Augusto Partelli Libardi trabalha no Corpo de Bombeiros de Caratinga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 14:14

O bombeiro capixaba Rafael Libardi estava na equipe que atendeu o acidente de Marília Mendonça
O bombeiro capixaba Rafael Libardi estava na equipe que atendeu o acidente de Marília Mendonça Crédito: Reprodução / Globo / Instagram
O trabalho de resgate do acidente de Marília Mendonça, que terminou com a morte da cantora e mais quatro pessoas, contou com a ajuda de um capixaba. Natural de São Gabriel da Palha, Rafael Augusto Partelli Libardi é soldado no Corpo de Bombeiros de Caratinga e estava na equipe que atendeu ao chamado.
Ao Fantástico, ele contou como reagiu ao saber que era a cantora no acidente. "Me aproximei do avião, a porta do avião já estava aberta. Eu chamava, tentava verbalizar, tentava buscar uma resposta de alguém. Aí que eu fui me dar conta que realmente era Marília Mendonça", revelou ele jornalístico da TV Globo exibido no domingo (7).
Em seu Instagram, Rafael mostrou parte da equipe que atuou no acidente após os trabalhos. "Parte da equipe de resgate à aeronave PT-ONJ. Tripulavam a aeronave a cantora Marília Mendonça, tio, produtor, piloto e copiloto. Mais 5 vidas ceifadas antes da hora, minhas condolências aos familiares", publicou.
Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência por volta das 15h30. Libardi disse ao dominical da TV Globo que o primeiro trabalho foi garantir a segurança do local. "Garantimos a segurança ancorando a aeronave em árvores do local", declarou.
"De um dia para o outro, a gente perde a vida e tem mais nada para se prosseguir a partir disso", disse ainda abalado com o caso.
Segundo o colega de trabalho de Libardi, o bombeiro militar Johnn Vespermann, eles iriam ao show na sexta-feira (5), em Caratinga. "Eu e a minha esposa Michelly esperávamos uma sexta-feira de alegria e comemorações junto com os amigos, o soldado Libardi e sua esposa Lorena e outros amigos que encontraríamos no local. Seria o primeiro evento pós-Covid a que iríamos, então estávamos muito empolgados. Porém, aquela sexta-feira se tornou um dia bem difícil e inesquecível. Lamentamos profundamente e de coração partido o fato de não termos curtido mais uma vez a nossa rainha da sofrência e que isso não será mais possível", disse John ao O Globo.

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