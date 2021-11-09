Feminejo: como Marília Mendonça representou as mulheres e abriu caminho no sertanejo

Ela revolucionou o gênero sertanejo, predominantemente masculino, trazendo as mulheres para dentro dos palcos e das letras das músicas. Marília Mendonça, que morreu na última sexta-feira (5) vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais, ficou conhecida como a "Rainha da Sofrência" e como a construtora de um novo movimento no país: o feminejo.
A cantora mostrou nas canções que as mulheres também traem, bebem, viram noites na balada e podem fazer o que quiserem, ajudando a combater o machismo enraizado na sociedade.
O sucesso de Marília com essa revolução é incontestável. Desde o anúncio da sua sua morte, na sexta, 7 das 10 músicas mais pesquisadas no Google no Brasil são de sua autoria ou contam com participação da cantora. Na lista estão hits como "Infiel", "Supera" e "Todo mundo vai sofrer".
Entenda no vídeo acima a transformação que Marília Mendonça fez no sertanejo e todo seu legado de inclusão para a música e cultura brasileira.