Marília Mendonça: motores do avião passarão por perícia no interior de SP

Conforme a Polícia Civil de Caratinga, que também investiga o acidente, um dos motores caiu em uma área de mata, provavelmente após se chocar com cabos de uma linha de transmissão de energia da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Um pedaço de cabo estava enrolado na hélice do avião. O outro motor estava submerso nas águas da cachoeira existente no local da queda. Os equipamentos foram recuperados por uma empresa de guincho contratada pela PEC Táxi Aéreo, proprietária do avião.