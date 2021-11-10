Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Produtor de Marília Mendonça quer tocar projeto As Patroas para 'ela ter orgulho'
Em memória

Produtor de Marília Mendonça quer tocar projeto As Patroas para 'ela ter orgulho'

Assessoria diz que ainda não há posicionamento sobre o projeto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 07:58

Marília Mendonça lançou música com Maiara e Maraisa
Marília Mendonça com Maiara e Maraisa Crédito: Reprodução YouTube Marília Mendonça
O projeto As Patroas, formado pela dupla sertaneja Maiara e Maraisa e a cantora Marília Mendonça (1995-2021), deve ter continuidade após a morte da Rainha da Sofrência, na última sexta-feira (5), devido a um acidente aéreo, segundo o produtor Junior Campi.
Ele publicou um texto em seus Stories sobre o futuro do projeto. "Nossa líder. Nossa cabeça pensante em tudo", começou Campi. "Maiara e Maraisa, Deus vai nos abençoar e nos dar forças para levarmos o projeto Patroas para frente e ela olhar lá de cima e ter orgulho do que estava sendo a maior realização da vida dela", completou.
Procurada, a assessoria das cantoras afirmou que ainda não é certo se o projeto realmente terá continuidade. "Por enquanto não temos nenhum posicionamento sobre este assunto", afirmou, acrescentando que "no momento oportuno as informações sobre assuntos diversos serão divulgados".
Conhecida como rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, Marilia Mendonça foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A artista tinha um show marcado para a data em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.
A queda ocorreu por volta das 15h. A princípio, não se sabia se era a cantora quem estava a bordo da aeronave. Foi a semelhança do bimotor visto num vídeo que ela tinha compartilhado no Instagram duas horas antes que despertou a dúvida. Em tom cômico, a publicação mostrava Mendonça embarcando e se alimentando.
Além de Marilia, Henrique Ribeiro, seu produtor, e Abicieli Silveira Dias Filho, seu tio e assessor, também morreram no acidente aéreo, assim como o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana.

Veja Também

Assessoria de Marília Mendonça se pronuncia sobre notícia de resgate

Mãe de Marilia Mendonça homenageia filha ao som de música gospel

Apontado como affair de Marília Mendonça, Matheuzinho se despede da cantora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Marília Mendonça Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados