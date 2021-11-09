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Luto

Apontado como affair de Marília Mendonça, Matheuzinho se despede da cantora

'Meu amor, estou com coração devastado', escreveu o funkeiro baiano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 08:26

Matheuzinho lamenta morte de Marília Mendonça
Matheuzinho lamenta morte de Marília Mendonça Crédito: Instagram/@matheuzinho
O funkeiro baiano Matheuzinho, 26, que vinha sendo apontado como affair de Marília Mendonça (1995-2021), falou sobre a partida da cantora, que morreu nesta sexta-feira (5). "Marilia, meu amor, estou com meu coração devastado, sem chão, nem sei se consigo escrever aqui tudo o que estou sentindo. Dói demais", começou o artista no Instagram neste sábado (6).
"Hoje de manhã quando te deixei na academia, nos despedimos e prometemos nos ver domingo, conversamos tanto essa madrugada né, Fifi? Falamos sobre tudo!! Vivemos momentos lindos e felizes!", contou Matheuzinho sobre a relação com Marília.
"Você foi uma filha exemplar, uma mãe dedicada, uma pessoa que sempre quis ajudar a todos que a rodeavam, uma profissional determinada e sem dúvida uma mulher maravilhosa que tive o privilégio de tê-la ao meu lado e pude dividir momentos incríveis, mesmo que por pouco tempo. A dor que sinto agora é imensa e inexplicável", lamentou o músico, que finalizou falando sobre a tristeza que sentia.
"A dor que sinto agora é imensa e inexplicável. Fica a saudade eterna que invadiu o meu coração sem data pra sair. Marília, descanse em paz", concluiu Matheuzinho. Ele compartilhou também imagens ao lado da artista e em outra postagem com Abicieli Silveira Dias Filho e Henrique Ribeiro, tio e produtor de Marília, respectivamente.
"Que Deus receba vocês de braços abertos meus amigos! Obrigado por tudo", escreveu o artista. Além de Marília, Abiceli e Henrique, morreram também no acidente aéreo o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana.
Marília, conhecida como a rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, morreu aos 26 anos na tarde desta sexta-feira. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais em nota enviada à imprensa.
A cantora foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A artista tinha um show marcado para a data em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.
A queda ocorreu por volta das 15h. A princípio, não se sabia se era a cantora quem estava a bordo da aeronave. Foi a semelhança do bimotor visto num vídeo que ela tinha compartilhado no Instagram duas horas antes que despertou a dúvida. Em tom cômico, a publicação mostrava Mendonça embarcando e se alimentando.

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