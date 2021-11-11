'Me humanizaram', diz Adele sobre amizade com Jennifer Lawrence e Nicole Richie

Adele Crédito: Reprodução

A cantora Adele, 33, revelou em recente entrevista que é amiga de suas vizinhas Jennifer Lawrence, 31, e Nicole Richie, 40, e que as artistas têm feito muita diferença em sua vida. Segundo Adele, ela começou a amizade por sempre levar seu filho Angelo, 9, para a escola.

"Elas me humanizaram porque eu evitei falar com qualquer pessoa que já fosse famosa em qualquer função, porque eu estava: 'Bem, eu não sou famosa'. Sou muito essa britânica", disse a cantora em conversa com a Rolling Stone.

"Nunca falamos sobre trabalho, o que foi incrível, porque na maioria das vezes quando eu encontro alguém, eles querem saber tudo sobre meu trabalho, e eu fico tipo: 'Eu não quero falar sobre isso. Podemos falar sobre outra coisa? Estou exausta'", completou.

Em 2016, a ex-atriz de "Jogos Vorazes" homenageou Adele, antes mesmo de virar amiga dela. "Todos nós vemos seu sucesso. Seu talento é inegável e lindo", disse, "mas o que vocês não veem é a mãe maravilhosa que ela é. Que parceira e amiga maravilhosa ela é".

"Que ela faz as fantasias de Halloween para seu filho. Adele é um presente, um tesouro internacional, mas ela também é doce, divertida, inteligente e linda. Vadia", brincou a artista.

Recentemente, a cantora britânica revelou ao quadro "73 Perguntas", do canal da Vogue no Youtube, que tem um chiclete mastigado por Celine Dion, 53, emoldurado em sua casa.

Ela conta que o apresentador James Corden sabia do seu amor de fã pela cantora canadense e deu o quadro com o chiclete emoldurado, que conseguiu após trabalhar com a Celine Dion. "E então ele a fez cuspir o chiclete em um pedaço de papel e emoldurou para mim", disse Adele. "É a minha maior posse", disse com um sorriso.

A cantora britânica revelou ainda que a música "My Heart Will Go On" de Dion é a música que ela mais tocou ao longo de sua vida. Adele conheceu sua ídola em 2018 após assistir um de seus shows em Las Vegas e fez uma foto junto com ela.