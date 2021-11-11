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Ela cresceu

Adolescente de 'De Repente 30' faz 30 anos: 'Nunca me senti mais sexy'

Atriz dividiu papel de Jenna Rink com Jennifer Garner
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 13:09

Atriz Christa B. Allen que interpretou a versão adolescente de Jenna Rink em 'De Repente 30'
Atriz Christa B. Allen que interpretou a versão adolescente de Jenna Rink em 'De Repente 30' Crédito: Instagram/christaallen
A atriz Christa B. Allen, que interpretou a versão adolescente de Jenna Rink no filme "De Repente 30" (2004), completou 30 anos nesta quinta-feira (11) e celebrou a data em seu Instagram. Uma semana antes do aniversário, ela deixou uma mensagem para todas as mulheres.
"Para qualquer jovem mulher que se sinta incomodada com o envelhecimento porque o capitalismo ou a sociedade, ou o que quer que tenha de alguma forma convencido você de que tem uma data de validade relacionada à sua juventude ou beleza, gostaria apenas de dizer que literalmente, nunca na minha vida me senti mais sexy, inteligente ou mais poderosa do que agora", escreveu nos Stories.
"Você não tem nada a temer, seu futuro é repleto de belezas de todos os tipos. Mais sabedoria e uma gloriosa diversidade de experiências esperam por você. Suas bênçãos estão apenas começando", completou a atriz, que fez a versão adolescente do papel de Jennifer Garner, 48.
Nas redes sociais, fãs do filme também comemoraram a data. "Vou ter que ver 'De Repente 30' pela milésima vez, é sobre isso", escreveu um internauta. "Se ela não fizer festa como 'De Repente 30' ninguém mais pode fazer", pontuou outra.
Recentemente a cantora Ariana Grande, 28, utilizou um vestido inspirado no filme clássico. A artista recriou o vestido icônico de Jenna Rink, e apareceu usando a peça em seus Stories. A roupa foi utilizada em mais uma noite do programa The Voice EUA, em que Grande entrou como jurada para substituir Nick Jornas, 29.
Além do vestido, feito pela grife Versace, ela também se inspirou na personagem adolescente para fazer seu penteado. Jenna utiliza a roupa na cena de uma festa marcante da trama, em que ela faz com que os outros convidados dancem a coreografia da música "Thriller" (1982), sucesso de Michael Jackson (1958-2009).

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