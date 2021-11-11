Zé Felipe conta que perdeu a virgindade aos 12 anos

O cantor Zé Felipe participou do do podcast Podcats, comandado pela esposa Virgínia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram/@zefelipecantor

Zé Felipe foi o convidado do podcast Podcats, desta quarta-feira (10), encabeçado pela esposa e mãe da filha do cantor, a influencer digital Virgínia Fonseca, e pela cantora Camila Loures. A conversa íntima entre o trio rendeu revelações surpreendentes do artista, como por exemplo, a perda precoce da virgindade de Zé, com apenas 12 anos de idade.

O filho do sertanejo Leonardo disse que sua primeira relação sexual “foi com uma biscate”. Em seguida, Virgínia soltou uma frase em tom de surpresa. “Eu não sabia que foi com 12 anos”, comentou a mulher de Zé Felipe. Além dessa revelação, o cantor ainda detalhou outros momentos comprometedores.