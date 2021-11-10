Veja o filme que vai ser exibido na Sessão da Tarde nesta quinta (11)

A Sessão da Tarde desta quinta, dia 11 de novembro, vai exibir a comédia brasileira “Chocante”, lançada em 2017. Exibido a partir das 15h, o filme tem duração aproximada de 1h34min e classificação indicativa de 12 anos.
O enredo começa com uma volta a década de 1990, anos que marcaram o sucesso da boy band brasileira Chocante. Porém, com apenas 2 anos a fama começa a cair e eles resolvem se separar. 20 anos depois, sem contato algum, Clay (Marcus Majella), Tim (Lúcio Mauro Filho), Téo (Bruno Mazzeo) e Toni (Bruno Garcia) se reúnem para o funeral Tarcísio, o quinto integrante da banda.
Em homenagem ao colega e em nome dos velhos tempos, eles decidem se apresentar mais uma vez. Porém, nesse momento, com mais de 40 anos, os músicos já não têm a mesma disposição para as coreografias, nem o mesmo físico atrativo. Então, junto com o empresário, Vigário (Tony Ramos), decidem colocar o novato Rod (Pedro Neschling), de apenas 20 e poucos anos, como quinto integrante para atrair o público jovem.