Veja o filme que vai ser exibido na Sessão da Tarde nesta quinta (11)

Cena do filme "Chocante", com Lucio Mauro Filho, Bruno Mazzeo, Marcus Majella, Bruno Garcia e Pedro Neschling Crédito: Globo Filmes

A Sessão da Tarde desta quinta, dia 11 de novembro, vai exibir a comédia brasileira “Chocante”, lançada em 2017. Exibido a partir das 15h, o filme tem duração aproximada de 1h34min e classificação indicativa de 12 anos.

O enredo começa com uma volta a década de 1990, anos que marcaram o sucesso da boy band brasileira Chocante. Porém, com apenas 2 anos a fama começa a cair e eles resolvem se separar. 20 anos depois, sem contato algum, Clay (Marcus Majella), Tim (Lúcio Mauro Filho), Téo (Bruno Mazzeo) e Toni (Bruno Garcia) se reúnem para o funeral Tarcísio, o quinto integrante da banda.