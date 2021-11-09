Cariacica recebe Cine Drive-In gratuito no estacionamento do Ifes

Sonic, Juntos Para Sempre e Trolls 2 Crédito: Montagem/Divulgação

Após ser adiado por conta das fortes chuvas no mês de outubro, o Cine Drive-In gratuito será realizado em Cariacica neste fim de semana. De sexta (12) a domingo (14), o estacionamento do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Itacibá, receberá seis sessões de cinema a céu aberto. As vagas são limitadas.

A iniciativa, da Vale, conta com uma grade de filmes voltada especialmente para o público infantil e familiar. Serão duas sessões diárias, às 18h e 20h30, e as inscrições podem ser realizadas no site www.sympla.com.br/cinedriveinvale

Os títulos disponíveis nessas sessões serão Sonic: O Filme; Juntos para sempre; Trolls 2; Yesterday; Pets 2; Transformers: O Último Cavaleiro. Os filmes serão dublados e o áudio será transmitido por meio de uma estação FM, que deverá ser sintonizada nos carros.

"Além de oferecer uma alternativa de lazer, seguindo os protocolos de saúde e segurança, vamos adotar medidas para a redução das emissões de carbono. Para isso, serão distribuídas mudas de plantas, e os resíduos recicláveis gerados durante as sessões serão destinados para instituições locais. O público também será convidado a levar garrafas pet para doação", explica Luiz Fernando Martins, gerente de Sustentabilidade da Vale.

CUIDADOS

O acesso ao Cine Drive-In será possível no intervalo entre 30 minutos e 10 minutos antes do início de cada sessão. No local, será necessário apresentar um ingresso por veículo (impresso ou digital) juntamente com o documento de identificação.

Entre os protocolos de saúde e segurança adotados estão aferição de temperatura e distância mínima de dois metros entre os veículos. Para tornar a experiência e a visualização da tela de projeção ainda melhor, a recomendação é até quatro ocupantes por veículo. Todos devem utilizar máscaras. Não serão comercializados alimentos no local.

SERVIÇO

CINE DRIVE-IN CARIACICA

Quando: de 12 a 14 de novembro, com sessões às 18h e 20h30

de 12 a 14 de novembro, com sessões às 18h e 20h30 Onde: E stacionamento do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), na Rod. Gov. José Henrique Sette, 184, Itacibá, Cariacica

stacionamento do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), na Rod. Gov. José Henrique Sette, 184, Itacibá, Cariacica Inscrições: por meio do site www.sympla.com.br/cinedriveinvale. As vagas são limitadas

por meio do site www.sympla.com.br/cinedriveinvale. As vagas são limitadas Informações: (27) 99800-5964

SEXTA-FEIRA (12/11)

18h: Sonic: O Filme



Sonic: O Filme Gênero: infantil / comédia



Duração: 1h35min



Classificação: livre



20h30: Juntos para sempre

Juntos para sempre Gênero: aventura / comédia / drama

Duração: 1h48min

Classificação: não recomendado para menores de 12 anos

SÁBADO (13/11)

18h: Trolls 2

Trolls 2 Gênero: animação

Duração: 1h30min

Classificação: livre

20h30: Yesterday

Yesterday Gênero: comédia musical

Duração: 1h57min

Classificação: não recomendado para menores de 12 anos



DOMINGO (14/11)

18h: Pets 2



Pets 2 Gênero: animação



Duração: 1h26min



Classificação: livre

