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Cinema de graça

Cariacica recebe Cine Drive-In gratuito no estacionamento do Ifes

A programação será oferecida pela Vale nos dias 12, 13 e 14 de novembro; confira os filmes em cartaz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 13:52

Sonic, Juntos Para Sempre e Trolls 2
Sonic, Juntos Para Sempre e Trolls 2 Crédito: Montagem/Divulgação
Após ser adiado por conta das fortes chuvas no mês de outubro, o Cine Drive-In gratuito será realizado em Cariacica neste fim de semana. De sexta (12) a domingo (14), o estacionamento do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Itacibá, receberá seis sessões de cinema a céu aberto. As vagas são limitadas.
A iniciativa, da Vale, conta com uma grade de filmes voltada especialmente para o público infantil e familiar. Serão duas sessões diárias, às 18h e 20h30, e as inscrições podem ser realizadas no site www.sympla.com.br/cinedriveinvale.
Os títulos disponíveis nessas sessões serão Sonic: O Filme; Juntos para sempre; Trolls 2; Yesterday; Pets 2; Transformers: O Último Cavaleiro. Os filmes serão dublados e o áudio será transmitido por meio de uma estação FM, que deverá ser sintonizada nos carros.
"Além de oferecer uma alternativa de lazer, seguindo os protocolos de saúde e segurança, vamos adotar medidas para a redução das emissões de carbono. Para isso, serão distribuídas mudas de plantas, e os resíduos recicláveis gerados durante as sessões serão destinados para instituições locais. O público também será convidado a levar garrafas pet para doação", explica Luiz Fernando Martins, gerente de Sustentabilidade da Vale.

CUIDADOS

O acesso ao Cine Drive-In será possível no intervalo entre 30 minutos e 10 minutos antes do início de cada sessão. No local, será necessário apresentar um ingresso por veículo (impresso ou digital) juntamente com o documento de identificação.
Entre os protocolos de saúde e segurança adotados estão aferição de temperatura e distância mínima de dois metros entre os veículos. Para tornar a experiência e a visualização da tela de projeção ainda melhor, a recomendação é até quatro ocupantes por veículo. Todos devem utilizar máscaras. Não serão comercializados alimentos no local.

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SERVIÇO

  • CINE DRIVE-IN CARIACICA
  • Quando: de 12 a 14 de novembro, com sessões às 18h e 20h30
  • Onde: Estacionamento do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), na Rod. Gov. José Henrique Sette, 184, Itacibá, Cariacica
  • Inscrições: por meio do site www.sympla.com.br/cinedriveinvale. As vagas são limitadas
  • Informações: (27) 99800-5964
  • SEXTA-FEIRA (12/11)
  • 18h: Sonic: O Filme
  • Gênero: infantil / comédia
  • Duração: 1h35min
  • Classificação: livre
  • 20h30: Juntos para sempre
  • Gênero: aventura / comédia / drama
  • Duração: 1h48min
  • Classificação: não recomendado para menores de 12 anos
  • SÁBADO (13/11)
  • 18h: Trolls 2
  • Gênero: animação
  • Duração: 1h30min
  • Classificação: livre
  • 20h30: Yesterday
  • Gênero: comédia musical
  • Duração: 1h57min
  • Classificação: não recomendado para menores de 12 anos
  • DOMINGO (14/11)
  • 18h: Pets 2
  • Gênero: animação
  • Duração: 1h26min
  • Classificação: livre
  • 20h30: Transformers: O Último Cavaleiro
  • Gênero: ação / ficção científica
  • Duração: 2h29min
  • Classificação: não recomendado para menores de 12 anos

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