Festival de Teatro de Vitória vai até 12 de novembro com mais de 30 peças

Cena da peça "Os Sacrilégios do Amor", do grupo Gota, Pó e Poeira Crédito: Eder Gaioski e Carlos Olla

Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória tem início nesta sexta-feira (5), apostando no formato híbrido para sua 17ª edição. Até 12 de novembro, a mostra promove a exibição de mais de 30 montagens, entre estaduais, nacionais e internacionais, com opções presenciais, no Palácio Sônia Cabral, Teatro Estrelas Ratimbum e Praça Costa Pereira, e online, pelo Após a edição virtual de 2020 - por conta da pandemia da Covid-19 -, otem início nesta sexta-feira (5), apostando no formato híbrido para sua 17ª edição. Até 12 de novembro, a mostra promove a exibição de mais de 30 montagens, entre estaduais, nacionais e internacionais, com opções presenciais, no, e online, pelo canal do YouTube do evento. Lembrando que toda a programação é gratuita.

"O maior desafio do momento é vencer a desconfiança do público com a volta ao presencial, seguindo todos os protocolos de segurança. Para o artista, e para o público, é muito mais emocionante assistir uma peça de teatro ao vivo, sendo uma grande vantagem o 'calor humano' que uma plateia proporciona", adiantou Elenice Moreira, uma das organizadoras da mostra, considerada a maior do Estado quando o assunto é teatro.

A noite de abertura (05) foi presencial, mas também contará com exibição pela internet. No palco, o talento do grupo Teatro Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí, com a montagem "Os Sacrilégios do Amor", inspirada em Nelson Rodrigues. O espetáculo, sob a direção de Ribamar Ribeiro, promete adultério, paixão e morte, em um clima bem "rodriguiano".

Para conferir as atrações presenciais, é preciso apresentar o passaporte de vacinação comprovando pelo menos uma dose da imunização contra a Covid-19. Além disso, o uso de máscaras e álcool em gel é obrigatório.

Para manter o distanciamento social e respeitar as medidas sanitárias, o Palácio Sônia Cabral distribuirá apenas 100 ingressos para cada sessão, retirados na portaria uma hora antes do início dos eventos. As mesmas medidas de segurança serão usadas no Teatro Estrelas Ratimbum, onde serão disponibilizados 30 bilhetes.

CULTURA LATINA

Duas peças latino-americanas compõem o festival: "Títeres de Hielo", do Grupo Teatro Viajero, de Cuba, e "Después de Vivir un Siglo, Homenaje a Violeta Parra" (teaser abaixo), do Chile, ambas contarão com transmissão virtual.

"Títeres" brinca com o lúdico ao propor um espetáculo de marionetes baseados em em três contos: "Hamlet", "Sorvete" e "Dois em uma República", com direção de Carmela Nuñez. Por sua vez, "Después de Vivir" é um tributo a uma das maiores folcloristas da América Latina, Violeta Parra.

Elenice garante que o formato híbrido facilita na hora de apresentar um cardápio com atrações internacionais. "O formato com apresentações online favorece ao artista e ao público, atingindo fronteiras e linguagens teatrais inéditas, sem falar na questão financeira, pois se torna uma saída para darmos continuidade ao intercâmbio teatral, sem precisar custear itens caríssimos de produção", enumera.

A organizadora destaca o caráter plural da seleção de 2021, mas afirma que algumas montagens não podem deixar de ser conferidas. "Todos os espetáculos são maravilhosos, e um, com certeza, será o preferido de alguém, mas temos a participação de Pascoal da Conceição, com "Mário de Andrade", em comemoração aos 100 anos do escritor", indica.

Além das montagens, o Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória contará com oficinais culturais e de formação, debates e lançamentos de livros. Nesta edição, serão ofertados quatro cursos: "Iniciação ao Teatro de Bonecos", "Direção", "Teatro Digital - Presença Remota e Virtualização" e "Construção de Pequenos Monólogos a partir das Memórias", todas gratuitas e com inscrições abertas (informações pelos telefones (27) 3222-0869 e (27) 99698-0869). Morto no ano passado, o ator e produtor cultural Cezar Baptista será o homenageado da mostra em 2021.

17º FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO CIDADE DE VITÓRIA

QUANDO : até 12 de novembro, com sessões gratuitas no Palácio Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro, Vitória), Teatro Estrelas Ratimbum (Rua Pereira Pinto, 180, Centro, Vitória) e Praça Costa Pereira (Centro, Vitória), além de transmissões, também gratuitas, pelo canal da mostra no YouTube





: até 12 de novembro, com sessões gratuitas no Palácio Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro, Vitória), Teatro Estrelas Ratimbum (Rua Pereira Pinto, 180, Centro, Vitória) e Praça Costa Pereira (Centro, Vitória), além de transmissões, também gratuitas, pelo canal da mostra no YouTube ATENÇÃO: para conferir as apresentações presenciais, é preciso apresentar o passaporte de vacinação, comprovando pelo menos uma dose da imunização contra a Covid-19. Além disso, o uso de máscaras e álcool em gel é obrigatório. Para manter o distanciamento social e respeitar as medidas sanitárias, o Palácio Sônia Cabral contará com 100 ingressos para cada sessão, retirados na portaria uma hora antes do início dos eventos. O Teatro Estrelas Ratimbum distribuirá 30 ingressos, com o mesmo formato de distribuição





para conferir as apresentações presenciais, é preciso apresentar o passaporte de vacinação, comprovando pelo menos uma dose da imunização contra a Covid-19. Além disso, o uso de máscaras e álcool em gel é obrigatório. Para manter o distanciamento social e respeitar as medidas sanitárias, o Palácio Sônia Cabral contará com 100 ingressos para cada sessão, retirados na portaria uma hora antes do início dos eventos. O Teatro Estrelas Ratimbum distribuirá 30 ingressos, com o mesmo formato de distribuição INFORMAÇÕES: mais informações sobre oficinas, programas de entrevistas, palestras e lançamentos de livros, basta acessar o Instagram e o Facebook da mostra

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