Festival de Teatro de Vitória vai até 12 de novembro com mais de 30 peças

Após a edição virtual de 2020 - por conta da pandemia da Covid-19 -, o Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória tem início nesta sexta-feira (5), apostando no formato híbrido para sua 17ª edição. Até 12 de novembro, a mostra promove a exibição de mais de 30 montagens, entre estaduais, nacionais e internacionais, com opções presenciais, no Palácio Sônia Cabral, Teatro Estrelas Ratimbum e Praça Costa Pereira, e online, pelo canal do YouTube do evento. Lembrando que toda a programação é gratuita.
"O maior desafio do momento é vencer a desconfiança do público com a volta ao presencial, seguindo todos os protocolos de segurança. Para o artista, e para o público, é muito mais emocionante assistir uma peça de teatro ao vivo, sendo uma grande vantagem o 'calor humano' que uma plateia proporciona", adiantou Elenice Moreira, uma das organizadoras da mostra, considerada a maior do Estado quando o assunto é teatro.
A noite de abertura (05) foi presencial, mas também contará com exibição pela internet. No palco, o talento do grupo Teatro Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí, com a montagem "Os Sacrilégios do Amor", inspirada em Nelson Rodrigues. O espetáculo, sob a direção de Ribamar Ribeiro, promete adultério, paixão e morte, em um clima bem "rodriguiano".
Para conferir as atrações presenciais, é preciso apresentar o passaporte de vacinação comprovando pelo menos uma dose da imunização contra a Covid-19. Além disso, o uso de máscaras e álcool em gel é obrigatório.
Para manter o distanciamento social e respeitar as medidas sanitárias, o Palácio Sônia Cabral distribuirá apenas 100 ingressos para cada sessão, retirados na portaria uma hora antes do início dos eventos. As mesmas medidas de segurança serão usadas no Teatro Estrelas Ratimbum, onde serão disponibilizados 30 bilhetes.
CULTURA LATINA
Duas peças latino-americanas compõem o festival: "Títeres de Hielo", do Grupo Teatro Viajero, de Cuba, e "Después de Vivir un Siglo, Homenaje a Violeta Parra" (teaser abaixo), do Chile, ambas contarão com transmissão virtual.
"Títeres" brinca com o lúdico ao propor um espetáculo de marionetes baseados em em três contos: "Hamlet", "Sorvete" e "Dois em uma República", com direção de Carmela Nuñez. Por sua vez, "Después de Vivir" é um tributo a uma das maiores folcloristas da América Latina, Violeta Parra.
Elenice garante que o formato híbrido facilita na hora de apresentar um cardápio com atrações internacionais. "O formato com apresentações online favorece ao artista e ao público, atingindo fronteiras e linguagens teatrais inéditas, sem falar na questão financeira, pois se torna uma saída para darmos continuidade ao intercâmbio teatral, sem precisar custear itens caríssimos de produção", enumera.
A organizadora destaca o caráter plural da seleção de 2021, mas afirma que algumas montagens não podem deixar de ser conferidas. "Todos os espetáculos são maravilhosos, e um, com certeza, será o preferido de alguém, mas temos a participação de Pascoal da Conceição, com "Mário de Andrade", em comemoração aos 100 anos do escritor", indica.
Além das montagens, o Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória contará com oficinais culturais e de formação, debates e lançamentos de livros. Nesta edição, serão ofertados quatro cursos: "Iniciação ao Teatro de Bonecos", "Direção", "Teatro Digital - Presença Remota e Virtualização" e "Construção de Pequenos Monólogos a partir das Memórias", todas gratuitas e com inscrições abertas (informações pelos telefones (27) 3222-0869 e (27) 99698-0869). Morto no ano passado, o ator e produtor cultural Cezar Baptista será o homenageado da mostra em 2021.
17º FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO CIDADE DE VITÓRIA
- QUANDO: até 12 de novembro, com sessões gratuitas no Palácio Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro, Vitória), Teatro Estrelas Ratimbum (Rua Pereira Pinto, 180, Centro, Vitória) e Praça Costa Pereira (Centro, Vitória), além de transmissões, também gratuitas, pelo canal da mostra no YouTube
- ATENÇÃO: para conferir as apresentações presenciais, é preciso apresentar o passaporte de vacinação, comprovando pelo menos uma dose da imunização contra a Covid-19. Além disso, o uso de máscaras e álcool em gel é obrigatório. Para manter o distanciamento social e respeitar as medidas sanitárias, o Palácio Sônia Cabral contará com 100 ingressos para cada sessão, retirados na portaria uma hora antes do início dos eventos. O Teatro Estrelas Ratimbum distribuirá 30 ingressos, com o mesmo formato de distribuição
- INFORMAÇÕES: mais informações sobre oficinas, programas de entrevistas, palestras e lançamentos de livros, basta acessar o Instagram e o Facebook da mostra
PROGRAMAÇÃO DOS ESPETÁCULOS
- 5/11 (sexta-feira)
- 19h30- Abertura do Fenatevi 2021
- Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral
- 20h - “Os Sacrilégios do Amor”
- Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral
- Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira - Guaçuí (ES)
- Direção: Ribamar Ribeiro | Duração: 45 min. | Classificação:14
- anos
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- 6/11 (sábado-feira)
- 16h- “Vida Seca”
- Grupo: Companhia Manipuladora de Formas ETC I TAL (SC)
- Direção: Max Reinert | Duração: 32 min. | Classificação: livre
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- 19h - “68 ”
- Grupo: Companhia de Teatro (MG)
- Direção: Luiz Paixão | Duração: 53 min. | Classificação: 14 anos
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- 19h - “Via Sacra”
- Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral
- Grupo: Cia Teatro Urgente - Vila Velha-ES
- Direção: Marcelo Ferreira | Duração: 45 min. | Classificação: 12 anos
- 20h - “A Peleja de Leandro na Trilha de Cordel”
- Grupo: Imbuaça (SE)
- Direção: José Rosa | Duração: 60 min.| Classificação: livre
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- Dia 7/11 (domingo)
- 10h - “Giros”
- Grupo: Gab Kruger Contadora de Histórias - Guarapari (ES)
- Direção: Gab Kruger | Duração: 45 min. | Classificação: livre
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- 16h - “Habite-me - Teatro de Máscaras, Dança e Bonecos"
- Grupo: Residência Artística Vale Arvoredo (RS)
- Direção: Paulo Balardim | Duração: 45 min. | Classificação: livre
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- 18h - “Divertida Mente”
- Grupo: Cia Peralta de Artes - Vitória (ES)
- Direção: Felipe Vieira Wotkosky | Duração: 45 min.| Classificação: 16 anos
- Local: Teatro Estrelas Ratimbum
- 18h - “Ciber”
- Grupo: Coletivo Arteé - Serra (ES)
- Direção: Vanessa Frisso | Duração: 90 min. | Classificação: 14 anos
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- 19h - “O Rei da Feira”
- Grupo Teatral Aslucianas - Cariacica (ES)
- Direção: Luciana Ezarani | Duração: 42 min. | Classificação: 12 anos
- Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral
- 20h - “Mario de Andrade Desce aos Infernos”
- Grupo: Pascoal da Conceição (SP)
- Direção: Pascoal da Conceição. | Duração: 60 min. | Classificação: livre
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- Dia 8/11 (segunda-feira)
- 12h - “O Decreto de Lampião”
- Local: Praça Costa Pereira - Centro - Vitória
- Grupo Motim de Teatro - Cariacica (ES)
- Direção: Ricardo Amaro | Duração:40 min. | Classificação: 12 anos
- 16h - “O Rei de Quase Tudo”
- Grupo de Teatro Rerigtiba - Anchieta (ES)
- Direção: Edson Nascimento | Duração: 50 min. | Classificação: livre
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- 19h - “Juiz de Paz na Roça”
- Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral
- Grupo de Teatro Arte Oficina - Vitória (ES)
- Direção: Abel Santana | Duração: 63 min. | Classificação: livre
- 19h - “Después de Vivir un Siglo, Homenaje a Violeta Parra”
- Grupo Teatro Mistério - Chile
- Direção: Konnýk Gatillón Villalobos | Duração: 45 min. | Classificação: 14 anos
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- 20h - “Cor do Brasil - O Resgate da História Roubada”
- Grupo: Cia Vão Brincar - Vila Velha (ES)
- Direção: Ramon da Matta | Duração: 50 min. | Classificação: livre
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- Dia 9/11 (terça-feira)
- 15h - “Loucas”
- Grupo: Lugibi Produções Artísticas (SP)
- Direção: Dan Rosseto | Duração: 70 min. | Classificação: 12 anos
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- 16h15 - “Os Pássaros ”
- Grupo: Cia Os Profanos (SP)
- Direção: Tom Garcia | Duração: 76 min. | Classificação: 16 anos
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- 17h45 - “Dark Room”
- Grupo: Cia Os Profanos (SP)
- Direção: Jonatan Cabret | Duração: 96 min. | Classificação: 16 anos
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- 19h - “Os Últimos Dias de Paupéria”
- Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral
- Grupo Tarahumaras - Vila Velha (ES)
- Direção: Wilson Coelho | Duração: 55 min. | Classificação: 16 anos
- 20h - “WC Paisagem Vista da Latrina”, com transmissão ao vivo
- Grupo: Cia. Casa dos Quatro - Brasília (DF)
- Direção: Alexandre Ribondi | Duração: 65 min. | Classificação: 14 anos
- Onde assistir: Youtube: Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- Dia 10/11 (quarta-feira)
- 15h - “Hoje tem Palhaçada? Tem, sim Senhor!”
- Local: Praça Costa Pereira - Centro - Vitória
- Grupo: Árvore Casa das Artes - Vitória (ES)
- Direção: Vanessa Darmani e Wyller Villaças | Duração: 50 min. | Classificação: livre
- 19h - “Títeres de Hielo”
- Grupo Teatro Viajero - Cuba
- Direção: Carmela Antônia Núñez Linares
- Duração: 40 Min. | Classificação: 10 anos
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- 20h - “O Cão de Kafka”
- Grupo: Cia. Lúdica (SP)
- Direção: MarcyaHarco
- Duração: 46 min. | Classificação: 14 anos
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- Dia 11/11 (quinta-feira)
- 10h - “Conselheiro do Sertão”
- Grupo: Cia ODU (SP)
- Direção: Gigi Nogueira
- Duração: 50 min. | Classificação: 14 anos
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- 11h - “E nós que Amávamos Tanto, a Revolução”
- Grupo: Jurubebas de Teatro (AM)
- Direção: Felipe Maya Jatobá
- Duração: 63 min. | Classificação: 16 anos
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- 17h25 - “Tangerina”
- Grupo Beta de Teatro - Vila Velha (ES)
- Direção: Alexsandra Bertoli
- Duração: 32 min.| Classificação: 14 anos
- Onde assistir: Youtube: Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- 18h - “Quem matou Edvard Munch”
- Grupo: Núcleo O Ator Maestro (SP)
- Direção: Lucas Sancho
- Duração: 50 min. | Classificação: 14 anos
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- 20h - “Cabaré Fim do Mundo”
- Grupo: Coletivo 21 - Vila Velha (ES)
- Direção: Marcelo Ferreira
- Duração: 45 min. | Classificação: 18 anos
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- Dia 12/11 (sexta-feira)
- 16h - “(In) Cômodos: A Mulher da Ponte”
- Grupo: Cia Em Comma de Teatro (Brasília/DF)
- Direção: Ernandes Silva | Duração: 45 min. | Classificação: 14 anos
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- 16h50 - Espetáculo “Sangue no Olho”
- Grupo: Artista Independente Letícia Abadia - Brasília (DF)
- Direção: Delson Antunes | Duração:80 min.| Classificação: 14 anos
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- 18h15 - “E o Céu Beijou a Boca de Saturno”
- Grupo: Descartável Cia & Produtora Cultural (AM)
- Direção: Felipe Maya Jatobá
- Duração: 38 min. | Classificação: 16 anos
- Onde assistir: Youtube Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória
- 20h - “Mais Gordo do que um Cachorro”
- Local: Praça Costa Pereira - Centro Vitória
- Grupo: HB de Teatro - Cariacica (ES)
- Direção: Marquinhos Nô
- Duração: 46 min.| Classificação: livre