Linhares recebe show do Jammil no dia 20 de novembro

Rafael Barreto é o novo vocalista da banda Jammil Crédito: Divulgação/Werliton Machado

A Lagoa Juparanã, em Linhares, será o cenário do próximo show de Jammil no Espírito Santo. A banda de axé é atração do Lagoa Sunset, evento que acontece no próximo dia 20 de novembro, na área de eventos do Clube do Linhares, com outras duas atrações capixabas na programação.

Ao ar livre, o evento começa às 15h e o público deverá apresentar o cartão de vacina, que pode ser emitido por meio do aplicativo Concecta Sus, para curtir.

Jammil, que agora conta com Rafael Barreto nos vocais, promete relembrar seus sucessos, que já foram trilha sonora de histórias de amor - da ficção e da vida real - nos seus 25 anos de estrada. O show marca a volta da banda ao estado após quase dois anos de ausência por causa da pandemia e a apresentação ao vivo de "Que Saudade Disso Aqui", mais recente single da banda.

A banda Farra Dois, formada pelos amigos Pedro Mendes e Leonan, também marca presença na festa. Os músicos apresentam um repertório variado com destaque para os hits do momento no país. A programação ainda conta com um DJ, cujo nome será divulgado em breve.

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