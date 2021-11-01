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Música

Veja os cachês mais caros durante a retomada de shows

Gusttavo Lima, Marília Mendonça e outros sertanejos estão no topo das apresentações mais caras, segundo o Extra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 11:17

Gusttavo Lima está lançando seu novo EP
Gusttavo Lima chega a cobrar até R$ 1,2 milhão para cantar Crédito: Reprodução/ Instagram @gusttavolima
Os grandes shows estão voltando com tudo. Com eles, o aumento nos cachês dos artistas que, em sua maioria, ficaram parados durante o último ano. Segundo o jornal Extra, o aumento deixa alguns produtores preocupados com os negócios, onerados a partir dos altos valores contratuais de cantores.
De acordo com a publicação, os sertanejos aparecem em disparado nos cachês mais altos do mercado pós-pandemia. Gusttavo Lima é o nome que encabeça a lista. Com agenda lotada, ele já vendeu cerca de 200 apresentações no ano que vem. O cachê chegou a R$ 1,2 milhão para uma única apresentação num rodeio no interior de São Paulo.
Com cachê mais caro, os ingressos também sobem. Segundo o jornal, as entradas para o show do Embaixador também subiram. Os valores partem de R$ 80 (em Morrinhos, Goiás) e chegam a R$ 1,3 mil (no Allianz Parque, em São Paulo), dependendo do local.
E vários outros sertanejos ajustaram seus preços. De acordo com a publicação, Marília Mendonça dobrou o valor de sua apresentação. Em 2019, ela cobrava R$ 250 mil e hoje chega a R$ 500 mil o seu cachê. Confira a lista de cachês mais caros deste momento de pós-pandemia feita pelo Extra.
  1. Gusttavo Lima - entre R$ 700 mil e R$ 1,2 milhão
  2. Marília Mendonça - entre R$ 350 mil e R$ 500 mil
  3. João Gomes - entre R$ 200 mil e R$ 400 mil
  4. Chitãozinho e Xororó - R$ 500 mil
  5. Alok - R$ 450 mil
  6. Maiara e Maraisa - R$ 300 mil
  7. Bruno e Marrone - R$ 270 mil

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