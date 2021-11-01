Veja os cachês mais caros durante a retomada de shows

Gusttavo Lima chega a cobrar até R$ 1,2 milhão para cantar Crédito: Reprodução/ Instagram @gusttavolima

Os grandes shows estão voltando com tudo. Com eles, o aumento nos cachês dos artistas que, em sua maioria, ficaram parados durante o último ano. Segundo o jornal Extra, o aumento deixa alguns produtores preocupados com os negócios, onerados a partir dos altos valores contratuais de cantores.

De acordo com a publicação, os sertanejos aparecem em disparado nos cachês mais altos do mercado pós-pandemia. Gusttavo Lima é o nome que encabeça a lista. Com agenda lotada, ele já vendeu cerca de 200 apresentações no ano que vem. O cachê chegou a R$ 1,2 milhão para uma única apresentação num rodeio no interior de São Paulo.

Com cachê mais caro, os ingressos também sobem. Segundo o jornal, as entradas para o show do Embaixador também subiram. Os valores partem de R$ 80 (em Morrinhos, Goiás) e chegam a R$ 1,3 mil (no Allianz Parque, em São Paulo), dependendo do local.

E vários outros sertanejos ajustaram seus preços. De acordo com a publicação, Marília Mendonça dobrou o valor de sua apresentação. Em 2019, ela cobrava R$ 250 mil e hoje chega a R$ 500 mil o seu cachê. Confira a lista de cachês mais caros deste momento de pós-pandemia feita pelo Extra.