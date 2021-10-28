Com cachê de R$200 mil, Iza só faz shows fora do Rio de jatinho

Para contratar um show da cantora Iza, é preciso desembolsar R$ 200 mil e um transporte de jatinho para ela e parte da equipe. Segundo o jornal Extra, uma empresa de Santa Catarina desembolsou R$ 60 mil para buscar a cantora no Rio de Janeiro e levá-la de volta logo após a apresentação.

De acordo com o jornal, esse valor seria para shows fora do Rio e São Paulo. O resto da banda de Iza viaja em avião comercial, o que também não está incluído no cachê da cantora. Em relação ao réveillon deste ano, estima-se que o cachê gire em torno de R$450 mil, mais o jato.