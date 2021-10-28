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Com cachê de R$200 mil, Iza só faz shows fora do Rio de jatinho

Empresa de Santa Catarina desembolsou R$ 60 mil para buscar a cantora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 10:43

Cantora Iza cobra cachê de R$200mil para fazer shows fora do Rio
Cantora Iza cobra cachê de R$200mil para fazer shows fora do Rio Crédito: Reprodução/Instagram/@
Para contratar um show da cantora Iza, é preciso desembolsar R$ 200 mil e um transporte de jatinho para ela e parte da equipe. Segundo o jornal Extra, uma empresa de Santa Catarina desembolsou R$ 60 mil para buscar a cantora no Rio de Janeiro e levá-la de volta logo após a apresentação. 
De acordo com o jornal, esse valor seria para shows fora do Rio e São Paulo. O resto da banda de Iza viaja em avião comercial, o que também não está incluído no cachê da cantora. Em relação ao réveillon deste ano, estima-se que o cachê gire em torno de R$450 mil, mais o jato. 

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