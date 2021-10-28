Zé Vaqueiro desabafa após não convidar a mãe para seu casamento

Zé Vaqueiro Crédito: Instagram/zevaqueiro

O cantor Zé Vaqueiro, 22, fez um desabafo após ver o nome dele na boca do povo. Isso porque a mãe dele, Nara de Sá Marcolino, revelou nas redes sociais que não havia sido convidada para o casamento dele com Ingra Soares.

"Que Deus abençoe, meu filho. Se tivesse me convidado, eu tinha ido", escreveu ela durante uma transmissão ao vivo da cerimônia. O evento ocorreu na última segunda-feira (25).

Após ser muito questionado pelos fãs, o músico resolveu se pronunciar nesta quarta-feira (27). "Ser uma pessoa pública não me obriga a expor minhas feridas", reclamou. "Espero que as pessoas compreendam e respeitem."

"É muito fácil julgar o que não viveu", finalizou. O cantor ainda assinou a mensagem com seu nome de batismo, José Jacson.

Zé Vaqueiro está com Ingra há cerca de dois anos. Do relacionamento, nasceu Daniel, de 1 ano. A mulher do cantor também é mãe de Nicolle, de um relacionamento anterior.