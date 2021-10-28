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Zé Vaqueiro desabafa após não convidar a mãe para seu casamento

Cantor pediu que fãs compreendessem que ele não quer falar sobre o assunto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 08:03

Zé Vaqueiro
Zé Vaqueiro Crédito: Instagram/zevaqueiro
O cantor Zé Vaqueiro, 22, fez um desabafo após ver o nome dele na boca do povo. Isso porque a mãe dele, Nara de Sá Marcolino, revelou nas redes sociais que não havia sido convidada para o casamento dele com Ingra Soares.
"Que Deus abençoe, meu filho. Se tivesse me convidado, eu tinha ido", escreveu ela durante uma transmissão ao vivo da cerimônia. O evento ocorreu na última segunda-feira (25).
Após ser muito questionado pelos fãs, o músico resolveu se pronunciar nesta quarta-feira (27). "Ser uma pessoa pública não me obriga a expor minhas feridas", reclamou. "Espero que as pessoas compreendam e respeitem."
"É muito fácil julgar o que não viveu", finalizou. O cantor ainda assinou a mensagem com seu nome de batismo, José Jacson.
Zé Vaqueiro está com Ingra há cerca de dois anos. Do relacionamento, nasceu Daniel, de 1 ano. A mulher do cantor também é mãe de Nicolle, de um relacionamento anterior.
O relacionamento pouco afetuoso com a mãe foi uma surpresa para muitos. Em fevereiro, Nara publicou fotos ao lado do filho e o chamou de "seu bebê". No último sábado (23), ela parabenizou a nora nas redes sociais pelo aniversário e a agradeceu por cuidar tão bem do filho.

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