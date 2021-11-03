BNegão traz seu projeto "Bota Som" a Vitória

O rapper BNegão Crédito: Felipe Diniz/Divulgação

Vitória recebe neste fim de semana o rapper BNegão. Conhecido mundialmente como o MC do Planet Hemp e dos Seletores de Frequência, o músico carioca atua como "Bota Som" desde 1998, e irá se apresentar na capital neste sábado, 06, no Fluente Culture Club, em Jardim da Penha. Completam o line-up os DJs Cabelo e Semáforo, da Môio Grosso, Carol Vargas, Noname e Bravim.

O termo "Bota Som", inventado por Marcelo Yuka, desde 1998, trata-se de uma "discotecagem libertaria com informação dancante" em que o rapper mostra todo seu trabalho de garimpo musical para as pistas. Atualmente seu set é quase todo baseado na atual produção nacional, misturada com sons também atualíssimos de África, Caribe e América do Sul, com as frequências graves sempre na linha de frente.

BNegão vem lotando casas de norte a sul do Brasil com o projeto, mostrando todo o seu repertório musical afiado. O projeto Bota Som também já levou as suas "informações dançantes" para cidades como Barcelona, Nova York, Madrid, Lisboa, e Paris, entre outras, sempre com a casa cheia.