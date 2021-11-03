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Música

BNegão traz seu projeto "Bota Som" a Vitória

Rapper se apresenta no Fluente Culture Club, em Jardim da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 14:37

O rapper BNegão
O rapper BNegão Crédito: Felipe Diniz/Divulgação
Vitória recebe neste fim de semana o rapper BNegão. Conhecido mundialmente como o MC do Planet Hemp e dos Seletores de Frequência, o músico carioca atua como "Bota Som" desde 1998, e irá se apresentar na capital neste sábado, 06, no Fluente Culture Club, em Jardim da Penha. Completam o line-up os DJs Cabelo e Semáforo, da Môio Grosso, Carol Vargas, Noname e Bravim.
O termo "Bota Som", inventado por Marcelo Yuka, desde 1998, trata-se de uma "discotecagem libertaria com informação dancante" em que o rapper mostra todo seu trabalho de garimpo musical para as pistas. Atualmente seu set é quase todo baseado na atual produção nacional, misturada com sons também atualíssimos de África, Caribe e América do Sul, com as frequências graves sempre na linha de frente.
BNegão vem lotando casas de norte a sul do Brasil com o projeto, mostrando todo o seu repertório musical afiado. O projeto  Bota Som também já levou as suas "informações dançantes" para cidades como Barcelona, Nova York, Madrid, Lisboa, e Paris, entre outras, sempre com a casa cheia.
  • BNEGÃO BOTA SOM
  • Quando: sábado (6), a partir das 16h
  • Onde: Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
  • Atrações: ​​BNegão Bota Som, Cabelo & Semáforo (Moiô Grosso), Carol Vargas, Noname e Bravim
  • Ingressos: R$ 40 (meia/lote promocional); R$ 80 (inteira/lote promocional), à venda no site superticket.com.br
  • Informações:  (27) 99859-0420

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