BNegão traz seu projeto "Bota Som" a Vitória

Vitória recebe neste fim de semana o rapper BNegão. Conhecido mundialmente como o MC do Planet Hemp e dos Seletores de Frequência, o músico carioca atua como "Bota Som" desde 1998, e irá se apresentar na capital neste sábado, 06, no Fluente Culture Club, em Jardim da Penha. Completam o line-up os DJs Cabelo e Semáforo, da Môio Grosso, Carol Vargas, Noname e Bravim.
O termo "Bota Som", inventado por Marcelo Yuka, desde 1998, trata-se de uma "discotecagem libertaria com informação dancante" em que o rapper mostra todo seu trabalho de garimpo musical para as pistas. Atualmente seu set é quase todo baseado na atual produção nacional, misturada com sons também atualíssimos de África, Caribe e América do Sul, com as frequências graves sempre na linha de frente.
BNegão vem lotando casas de norte a sul do Brasil com o projeto, mostrando todo o seu repertório musical afiado. O projeto Bota Som também já levou as suas "informações dançantes" para cidades como Barcelona, Nova York, Madrid, Lisboa, e Paris, entre outras, sempre com a casa cheia.
- BNEGÃO BOTA SOM
- Quando: sábado (6), a partir das 16h
- Onde: Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
- Atrações: BNegão Bota Som, Cabelo & Semáforo (Moiô Grosso), Carol Vargas, Noname e Bravim
- Ingressos: R$ 40 (meia/lote promocional); R$ 80 (inteira/lote promocional), à venda no site superticket.com.br
- Informações: (27) 99859-0420