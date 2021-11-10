Paul Rudd é eleito homem mais sexy do mundo e diz que esposa ficou chocada

Ator Paul Rudd é eleito o homem mais sexy do mundo Crédito: Reuters/Folhapress

O ator Paul Rudd, 52, conhecido por filmes como "Homem-Formiga" (2015) e "As Patricinhas de Beverlly Hills" (1995), foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People e, após receber o título, revelou a reação de sua esposa, a produtora Julie Yaeger.

Segundo o artista, a produtora ficou chocada e chegou a gargalhar quando ficou sabendo da eleição. "Ela ficou estupefata. Mas olha, ela foi muito legal em relação a isso. Depois de algumas gargalhadas e certo choque, ela disse: 'bem, eles acertaram'. E isso foi muito legal", contou.

"Ela provavelmente não estava dizendo a verdade, mas o que ela poderia dizer?", completou. Rudd celebra sua vitória após títulos de Michael B. Jordan (2020), John Legend (2019) e Idris Elba (2018). O ator ainda disse que tem medo da repercussão do prêmio entre seus amigos.

Ele afirma que espera que seus amigos façam "muita zoação". "É o que eu faria. Mas eu vou aproveitar com tudo [o título]. Vou fazer por merecer. Não vou ficar, 'ah, sou modesto'. Vou fazer cartões de visitas. Os meus amigos vão me destruir e é o que espero. Por isso que são meus amigos", afirmou.

"Eu tenho consciência que algumas pessoas vão dizer 'como assim?' quando souberem que eu fui eleito", continuou. "Não se trata de falsa humildade. Apenas que há muitas pessoas por aí que deveriam ganhar isso antes de mim."

Para o futuro, ele diz que espera finalmente ser convidado para "jantares sexy" com astros como George Clooney, Brad Pitt e Michael B. Jordan. "Também me vejo muito mais em iates. Estou ansioso para expandir a minha rotina em iates. Também acho que vou ficar melhor quando estiver reflexivo sob o sol".