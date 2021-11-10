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Britney Spears diz que Donatella Versace está fazendo seu vestido de noiva

Cerimônia que unirá a cantora e Sam Asghari não teve data divulgada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 11:55

Britney Spears posa vestida de noiva e diz que modelo de seu casamento será feito por Donatella Versace
Britney Spears posa vestida de noiva e diz que modelo de seu casamento será feito por Donatella Versace Crédito: Instagram/@britneyspears
Os preparativos para o aguardado casamento da cantora Britney Spears, 39, parecem estar a todo vapor. A artista revelou em suas redes sociais que o vestido, pelo menos, já está sendo preparado e terá a assinatura da estilista italiana Donatella Versace, 66.
O evento ainda não tem data divulgada, mas Britney já deixou claro que quer oficializar a união com Sam Asghari, 27. Em julho, ela chegou a afirmar em uma audiência que discutia sua tutela que quer se casar e ter mais filhos, o que seu pai e então tutor não permitiria.
A tutela da cantora foi removida de seu pai, Jamie Spears, 69, em setembro, e uma semana depois, o casal anunciou o noivado, que ela celebrou também em suas redes sociais. "Não posso acreditar nisso", escreveu a artista ao mostrar o anel aos seus fãs.
Na noite desta terça-feira (9), a cantora postou fotos vestida de noiva, mas afirmou que não seria esse o modelo de seu casamento. "Esse não é o meu vestido de noiva. O meu está sendo feito por Donatella Versace enquanto conversamos", afirmou ela.
Donatella Versace já fez outros vestidos de noiva para famosos, como o que Angelina Jolie, 46, usou para oficializar sua união com Brad Pitt, 57, em 2014. O modelo de cetim foi bastante comentado na época por ter desenhos dos filhos da atriz na cauda.

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