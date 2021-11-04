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Britney Spears acusa a mãe de ter dado ao pai da cantora ideia de tutela

Cantora diz que Lynne Spears arruinou a vida dela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 07:59

Britney Spears
Britney Spears Crédito: Instagram/@britneyspears
Britney Spears, 39, usou as redes sociais para atribuir a mãe, Lynne Spears, 66, a ideia por trás da ação que a levou a viver sobre a tutela do próprio pai, Jamie Spears, 69, por 13 anos. A cantora usou a frase "o animal mais perigoso do mundo é uma mulher silenciosa e sorridente" para ilustrar a postagem compartilhada nesta quarta-feira (3) e apagada pouco tempo depois.
"O momento em que sorrio e percebo que não faço isso há muito tempo!! Minha mãe fica tão preocupada e diz: 'Você está agindo estranho... O que há de errado com você?'. Eu falo: 'Oi, meu nome é Britney Spears ... prazer em finalmente conhecê-la!'", iniciou Britney, que disse ter renascido e agradece à mãe por ter "saído da frente" dela e permiti-la viver a própria vida.
"Meu pai pode ter começado a tutela há 13 anos, mas o que as pessoas não sabem é que foi minha mãe a pessoa que deu a ideia a ele! Eu nunca vou conseguir esses anos de volta. Ela secretamente arruinou minha vida, e sim, eu vou reclamar dela e de Lou Taylor", acusou a cantora, referindo-se também a ex-porta-voz da família Spears e também ex-gerente de negócios da artista.
"Pegue toda a sua atitude de 'eu não tenho ideia do que está acontecendo' e vá se f****! Você sabe exatamente o que fez ... Meu pai não é suficientemente inteligente para sequer pensar em uma tutela. Mas esta noite eu sorrirei sabendo que tenho uma nova vida pela frente!", finalizou Britney.
Após se livrar do controle do pai, que era tutor da artista desde 2008, em decisão de efeito imediato proferida no dia 29 de setembro, a cantora vem usando as redes sociais para expressar o descontentamento com a família. Na última semana de outubro, Britney fez duras críticas aos parentes a quem acusou de feri-la.
"Você não acha estranho quando se esforça para organizar viagens ou marcar almoços com pessoas que ama, só para saber que eles vão fugir de você ou partir depois de 10 minutos?", escreveu a cantora na rede social.
Na ocasião, ela disse que entendeu que as pessoas com quem sempre se abriu só estavam disponíveis para ela quando era conveniente para eles. Mas afirmou que não estava mais disponível para nenhum deles e não se importava de ficar sozinha.
"Esta mensagem é para minha família por me machucar mais do que você jamais imagina. Eu sei que a tutela está prestes a acabar, mas ainda quero justiça !!!", finalizou.

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