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Kristen Stewart anuncia que está noiva da roteirista Dylan Meyer

'Nós vamos nos casar', afirmou a atriz à programa de rádio nos Estados Unidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 07:57

Dylan Meyer e Kristen Stewart estão juntas desde 2019
Dylan Meyer e Kristen Stewart estão juntas desde 2019 Crédito: Instagram/ @spillzdylz
Kristen Stewart, 31, confirmou que está noiva da roteirista Dylan Meyer. "Nós vamos nos casar, com certeza vamos fazer isso", disse a atriz nesta terça (2) em entrevista ao programa de rádio The Howard Stern, segundo reportagem do E! News.
Stewart afirmou que sempre quis ser pedida em casamento, e que a namorada acertou em cheio. "Foi tão fofo", disse. Rumores sobre o noivado surgiram em julho após Stewart ter sido vista usando uma aliança na mão esquerda.
Elas se conheceram em um set de filmagens em 2013, mas só começaram a ter um envolvimento afetivo anos depois quando se encontraram no aniversário de uma amiga em comum.
Stewart e Meyer foram fotografadas em público pela primeira vez em agosto de 2019, após a atriz terminar o seu relacionamento com a modelo Stella Maxweel.
Na vida profissional, Stewart está lançando o filme "Spencer", produção em que interpreta a princesa Diana (1961-1997). O longa mostra três dias da vida de Lady Di, em suas últimas férias de Natal com a família real, e estreia no Brasil no próximo dia 11 de novembro.
A atriz disse recentemente que foi "assustador" usar uma réplica quase idêntica do vestido de noiva da princesa. "Colocar aquilo [o vestido] fez o meu dia assustador".

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