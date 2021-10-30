Khloé Kardashian e filha testam positivo para Covid-19; "fui vacinada"

A empresária e socialite Khloé Kardashian, 37, e sua filha True,3, testaram positivo para Covid-19. Ela publicou uma mensagem no Twitter dizendo que está em quarentena em casa e cancelou uma série de compromissos.

"Eu queria deixar vocês sabendo que True e eu testamos positivo para covid-19. Eu tive que cancelar uma série de compromissos e sinto muito por não estar apta a fazê-los acontecer. Felizmente fui vacinada, então tudo vai ficar bem."

Hi guys I wanted to let you know True and I tested positive for Covid. I’ve had to cancel several commitments and I’m sorry I won’t be able to make those happen. Luckily I have been vaccinated so all will be ok. We will be over here in quarantine and following current guidelines. — Khloé (@khloekardashian) October 29, 2021

Esta é a segunda vez que Khloe tem Covid-19. Segundo o TMZ, recentemente ela revelou que, em março do ano passado, testou positivo para a doença. Ela teve um caso grave com vômitos, tremores, dores de cabeça e ondas de calor.

"Acabei de descobrir que estou com corona. Eu estou ficando no meu quarto. Vai ficar tudo bem, mas fiquei muito mal por uns dois dias. Vomitando, tremendo, quente e depois fria. Eu sofro de enxaqueca, mas essa foi a dor de cabeça mais louca que já tive, não diria que é enxaqueca. Meu peito queima quando eu tusso", disse Khloé, na época.

Khloé Kardashian e a filha de três anos contraíram Covid-19 Crédito: Divulgação/E! Entertainment

O teste positivo para Covid-19 e a reação da família Kardashian à notícia foi gravado e divulgado em um episódio do reality "Keeping Up with the Kardashian" (E!) , que teve seu último episódio transmitido em junho deste ano.