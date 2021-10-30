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Hollywood

Khloé Kardashian e filha testam positivo para Covid-19; "fui vacinada"

Esta é a segunda vez que a socialite contrai a doença
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 09:36

 A empresária e socialite Khloé Kardashian, 37, e sua filha True,3, testaram positivo para Covid-19. Ela publicou uma mensagem no Twitter dizendo que está em quarentena em casa e cancelou uma série de compromissos.
"Eu queria deixar vocês sabendo que True e eu testamos positivo para covid-19. Eu tive que cancelar uma série de compromissos e sinto muito por não estar apta a fazê-los acontecer. Felizmente fui vacinada, então tudo vai ficar bem."
Esta é a segunda vez que Khloe tem Covid-19. Segundo o TMZ, recentemente ela revelou que, em março do ano passado, testou positivo para a doença. Ela teve um caso grave com vômitos, tremores, dores de cabeça e ondas de calor.
"Acabei de descobrir que estou com corona. Eu estou ficando no meu quarto. Vai ficar tudo bem, mas fiquei muito mal por uns dois dias. Vomitando, tremendo, quente e depois fria. Eu sofro de enxaqueca, mas essa foi a dor de cabeça mais louca que já tive, não diria que é enxaqueca. Meu peito queima quando eu tusso", disse Khloé, na época.
Khloé Kardashian e a filha de três anos contraíram Covid-19
Khloé Kardashian e a filha de três anos contraíram Covid-19 Crédito: Divulgação/E! Entertainment
O teste positivo para Covid-19 e a reação da família Kardashian à notícia foi gravado e divulgado em um episódio do reality "Keeping Up with the Kardashian" (E!) , que teve seu último episódio transmitido em junho deste ano.
Antes dela, sua irmã Kim Kardashian, o ex-marido Kanye West e os filhos também testaram positivo para a doença em 2020. Kim revelou na época que Saint contraiu o coronavírus na escola de um amigo e o vírus se espalhou para toda a sua família. Ela interrompeu as gravações de seu programa por duas semanas.

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