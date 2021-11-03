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Luxo

Kyllie Jenner e filha ganham anéis de diamante combinando de Travis Scott

Rapper é conhecido por esbanjar dinheiro com sua filha e a modelo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 08:01

Kyllie Jenner e filha ganham anéis de diamante iguais
Kyllie Jenner e filha ganham anéis de diamante iguais Crédito: Reprodução/ @kyliejenner
A modelo e empresária Kylie Jenner, 24, compartilhou nas redes sociais o novo presente que ela e a filha Stormi, 3, ganharam do rapper Travis Scott, 30. Ela publicou uma foto que mostra as mãos das duas usando anéis de diamantes iguais.
"Papai nos deu anéis combinando", escreveu Jenner, que está grávida do segundo filho de Travis. Mas o que chamou a atenção dos internautas foi uma aliança misteriosa em seu dedo, que estava parcialmente escondida pela manga da blusa.
"Vamos todos ignorar o fato de que Kylie estava usando um anel de noivado da Cartier?", escreveu uma internauta no Twitter. "Kylie está noiva ou sempre usa esse anel?", questionou outra.
No entanto, outros internautas apontaram que "não era um anel de noivado", especulando sobre o status do relacionamento atual de Travis e Kylie. "Oh, eles voltaram a ficar juntos? Eu me pergunto se eles ficarão juntos depois que ela tiver seu bebê?" comentou outro internauta.
Em setembro, Kylie confirmou que ela e Travis estão esperando o segundo filho, e muitos fãs ficaram se perguntando se o casal vai se casar.
Apesar de parecer que eles estão juntos novamente, as fontes disseram ao Hollywood Life que Kylie e Travis são juntos no mesmo espaço pela filha e para tentar ver se ainda existe algo romântico entre eles.
Travis é um dos rappers mais bem pagos do mundo e conhecido por esbanjar dinheiro com sua filha e Kylie. Em agosto deste ano, ele alugou um ônibus escolar amarelo para a criança brincar e sentir o gostinho da vida cotidiana fora de sua mansão em Calabasas, na Califórnia.

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