Tiago Leifert deixa o The Voice Brasil antes do fim; saiba o motivo

Tiago Leifert passa o bastão do The Voice Brasil para Andre Marques Crédito: Globo/ Fábio Rocha / João Cotta

Tiago Leifert não vai completar o ano à frente do The Voice Brasil como prometido em setembro. Nesta terça-feira (9), o apresentador passou o bastão para André Marques, que assume o reality musical.

"Conforme já foi noticiado, o meu amado parceiro Tiago Leifert precisou se afastar do comando do programa por motivos pessoais. E é com muita honra, amor e gratidão que eu vou estar aqui com vocês a partir de hoje no The Voice Brasil", contou Andre durante a atração.

Durante a coletiva de imprensa do programa, realizada em outubro, Tiago disse que precisava ficar em São Paulo com os parentes e, como as gravações acontecem no Rio, não daria para conciliar. Porém, ainda há a possibilidade de Tiago comparecer na grande final, no dia 23 de dezembro.

“Não posso sair de São Paulo, ficar longe da minha família. Se o programa fosse gravado aqui em São Paulo até daria para fazer. Mas espero ter boas notícias em breve e venho aqui explicar para vocês. Minha ideia é ir até aí na final do programa dar um abraço e me despedir de todos", disse Leifert durante a coletiva.