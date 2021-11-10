Capixaba Luiza Dutra avança no The Voice Brasil 2021

Tem capixaba avançando no "The Voice Brasil 2021". Com um pequeno deslize na apresentação, Luiza Dutra passou na fase Tira-Teima ao vencer Vanessa Souto.

A moradora de Vitória cantou "Madalena", composta por Ivan Lins e interpretada por Elis Regina, enquanto a "rival" cantou "Sina", de Djavan. Os jurados falaram do início da apresentação de Luiza, que cometeu um pequeno erro, mas enalteceram que ela persistiu e entregou muito bem a música no final.

"Pegou uma via brasileira, interpretou com presteza e atenção. Cantou muito bem!", opinou Carlinhos Brow.

Lulu Santos destacou a evolução da cantora e deixou a entender que a apresentação da capixaba o emocionou. Na sequência, Iza falou sobre a identidade bem marcada das duas participantes e escolheu Luiza para continuar em seu time.

Nas redes sociais, as competidoras trocaram mensagens. "Foi tão lindo. Queria dar parabéns à Luiza. Ela mandou muito bem e vai me representar no Time Iza. Estou torcendo muito para você, vai ser incrível", disse Vanessa nos stories do Instagram.

Em resposta, Luiza agradeceu o carinho recebido. "O que dizer dessa menina incrível, que tem um futuro enorme pela frente. Torço muito por você. Foi lindo te ver no palco e te desejo só as melhores coisas do mundo de verdade", disse a capixaba.