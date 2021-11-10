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Reality show

Capixaba Luiza Dutra avança no The Voice Brasil 2021

Moradora de Vitória venceu Vanessa Souto na fase Tira-Teima
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 11:26

Tem capixaba avançando no "The Voice Brasil 2021". Com um pequeno deslize na apresentação, Luiza Dutra passou na fase Tira-Teima ao vencer Vanessa Souto.
A moradora de Vitória cantou "Madalena", composta por Ivan Lins e interpretada por Elis Regina, enquanto a "rival" cantou "Sina", de Djavan. Os jurados falaram do início da apresentação de Luiza, que cometeu um pequeno erro, mas enalteceram que ela persistiu e entregou muito bem a música no final.
"Pegou uma via brasileira, interpretou com presteza e atenção. Cantou muito bem!", opinou Carlinhos Brow.
Lulu Santos destacou a evolução da cantora e deixou a entender que a apresentação da capixaba o emocionou. Na sequência, Iza falou sobre a identidade bem marcada das duas participantes e escolheu Luiza para continuar em seu time.
Nas redes sociais, as competidoras trocaram mensagens. "Foi tão lindo. Queria dar parabéns à Luiza. Ela mandou muito bem e vai me representar no Time Iza. Estou torcendo muito para você, vai ser incrível", disse Vanessa nos stories do Instagram.
Em resposta, Luiza agradeceu o carinho recebido. "O que dizer dessa menina incrível, que tem um futuro enorme pela frente. Torço muito por você. Foi lindo te ver no palco e te desejo só as melhores coisas do mundo de verdade", disse a capixaba.
A fase Tira-Teima continua nesta sexta-feira (12) por conta do jogo Brasil X Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O programa será exibido logo após a novela "Um Lugar ao Sol".

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