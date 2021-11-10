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Valesca Popozuda é internada com pneumonia bacteriana

Escritório da artista diz que exame de Covid-19 deu negativo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 10:05

Cantora Valesca Popozuda stá internada com pneumonia bacteriana
Cantora Valesca Popozuda stá internada com pneumonia bacteriana Crédito: Reprodução/Instagram/@valescapopozuda
Valesca Popozuda, 43, está internada em um hospital do Rio com pneumonia bacteriana. Segundo o escritório da artista, ela chegou a fazer o exame para detecção da Covid-19 e o resultado foi negativo.
"A internação aconteceu para o melhor acompanhamento e breve recuperação da paciente", diz o comunicado. Valesca está no Hospital Norte D'Or, em Cascadura.
A funkeira e atriz faz uma participação especial no filme "Peçanha Contra o Animal", o segundo longa do Porta dos Fundos, que estreou no fim de outubro na Amazon Prime Video. Na produção, Peçanha, o policial incompetente, bruto e com um pé na corrupção interpretado por Antonio Tabet, precisa descobrir e acabar com Animal, um serial killer que está espalhando terror em Nova Iguaçu, no Rio.

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