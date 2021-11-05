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Internacional

Capixaba brilha no The Voice Portugal e vira as quatro cadeiras; assista

Matheus Alcântara  conseguiu virar as quatro cadeiras apresentando "Velha Infância" nas audições às cegas
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 10:42

Capixaba Matheus Alcântara encantou os jurados do The Voice Portugual
Capixaba Matheus Alcântara encantou os jurados do The Voice Portugal Crédito: Reprodução/Youtube
Natural de Vila Velha, Espírito Santo, Matheus Alcântara encantou todos os jurados do "The Voice Portugal" nas audições às cegas, no último domingo (31). O capixaba conseguiu que todas as quatro cadeiras virassem ao apresentar a música "Velha Infância", dos Tribalistas. 
Após sua apresentação no programa, o capixaba ainda fez um pedido inusitado para a jurada Marisa Liz. Matheus perguntou se poderia cantar com ela a música "Telegrama", de Zeca Baleiro. Marisa, é claro, aceitou o convite e subiu ao palco do programa. Mas para a surpresa de todos, o brasileiro escolheu outro jurado, o cantor Diogo Piçarra.
Morando há sete anos na Europa, o músico de 29 anos decidiu seguir carreira profissional há pouco tempo, e já colhe frutos dessa decisão. Com referências da mpb, como Djavan, Ed Motta, Marisa Monte, Nando Reis e Tribalistas, Matheus aprendeu a tocar alguns instrumentos ainda quando criança.
Aos 15 anos, o artista se juntou com um amigo e começou a cantar por hobby em terras capixabas, mas acabou parando um por tempo para jogar basquete no Rio de Janeiro. Após o hiato na música, o músico foi apostar a vida no país lusitano com a mãe, dona Adelia de Alcantara, em 2014. Agora, os planos da família seguem em Portugal, sem previsão de retorno ao Brasil.

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