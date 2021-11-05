Capixaba brilha no The Voice Portugal e vira as quatro cadeiras; assista

Capixaba Matheus Alcântara encantou os jurados do The Voice Portugal Crédito: Reprodução/Youtube

Natural de Vila Velha, Espírito Santo, Matheus Alcântara encantou todos os jurados do "The Voice Portugal" nas audições às cegas, no último domingo (31). O capixaba conseguiu que todas as quatro cadeiras virassem ao apresentar a música "Velha Infância", dos Tribalistas.

Após sua apresentação no programa, o capixaba ainda fez um pedido inusitado para a jurada Marisa Liz. Matheus perguntou se poderia cantar com ela a música "Telegrama", de Zeca Baleiro. Marisa, é claro, aceitou o convite e subiu ao palco do programa. Mas para a surpresa de todos, o brasileiro escolheu outro jurado, o cantor Diogo Piçarra.

Morando há sete anos na Europa, o músico de 29 anos decidiu seguir carreira profissional há pouco tempo, e já colhe frutos dessa decisão. Com referências da mpb, como Djavan, Ed Motta, Marisa Monte, Nando Reis e Tribalistas, Matheus aprendeu a tocar alguns instrumentos ainda quando criança.