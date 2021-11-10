Jorge Aragão é internado em São Paulo após passar mal

O cantor Jorge Aragão,72, foi internado na manhã desta terça-feira (09), em São Paulo, após sentir um mal estar. De acordo com o colunista Léo Dias, o sambista segue em observação a pedido dos médicos, fazendo vários exames para avaliar a sua situação.

Após passar mal, o artista foi encaminhado para o InCor, renomado hospital paulistano de cardiologia e cirurgia cardiovascular, mas depois foi transferido para a Beneficência Portuguesa, maior polo privado de saúde da América Latina em número de leitos. Segundo a assessoria do cantor, Aragão passa bem e agradece a preocupação de todos.