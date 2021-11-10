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Jorge Aragão é internado em São Paulo após passar mal

Sambista segue em observação a pedido dos médicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 15:10

O cantor Jorge Aragão foi internado em São Paulo
O cantor Jorge Aragão foi internado em São Paulo Crédito: Uaifoto/Folhapress
O cantor Jorge Aragão,72, foi internado na manhã desta terça-feira (09), em São Paulo, após sentir um mal estar.  De acordo com o colunista Léo Dias, o sambista segue em observação a pedido dos médicos, fazendo vários exames para avaliar a sua situação.
Após passar mal, o artista foi encaminhado para o InCor, renomado hospital paulistano de cardiologia e cirurgia cardiovascular, mas depois foi transferido para a Beneficência Portuguesa, maior polo privado de saúde da América Latina em número de leitos. Segundo a assessoria do cantor, Aragão passa bem e agradece a preocupação de todos.

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