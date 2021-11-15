Taís Araujo e Lázaro Ramos posam nus para revista e falam da união de 17 anos

Taís Araújo e Lázaro Ramos Crédito: Instagram/olazaroramos

Um dos casais mais queridos do Brasil resolveu ousar. Taís Araujo, 42, e Lázaro Ramos, 43, posaram nus para a revista Ela, do jornal O Globo. "Duas vidas entrelaçadas e um monte de história para contar", afirmou o ator ao mostrar algumas das imagens em suas redes sociais.

Já Taís Araujo afirmou que "é sobre confiança, intimidade e uma perspectiva diferente do nu convencional. Por isso eu me envolvi pessoalmente na ideação visual desta matéria pensando nas várias formas de comunicar amor, parceria e coragem."

Na publicação, o casal fala sobre o casamento de 17 anos e as dificuldades para manter a parceria por todo esse tempo. "Casamento duradouro é aquele em que você fala sim o tempo todo, e não só uma única vez", diz a atriz, que tem dois filhos frutos dessa união.

"Vamos nos renovando, descobrindo outros objetivos em comum, mesmo que, em alguns momentos, tenham conflitos. Dá um choque elétrico, mas depois voltamos, nos olhamos de novo e repactuamos", completa Ramos.