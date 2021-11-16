Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Cantor Zé Felipe chama Felipe Neto de 'enjoado' no programa Eliana

Youtuber diz que cantor não gosta dele porque acredita em mentiras
Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 08:24

O cantor Zé Felipe participou do do podcast Podcats, comandado pela esposa Virgínia Fonseca
O cantor Zé Felipe chamou o youtuber Felipe Neto de "enjoado" Crédito: Reprodução/Instagram/@zefelipecantor
O cantor Zé Felipe, 23, fez críticas ao youtuber e empresário Felipe Neto, 33, e o chamou de "enjoado" no quadro Rede da Fama, do programa Eliana (SBT), no último domingo (14). Ele estava acompanhado da mulher, a influenciadora digital Virgínia Fonseca, 22, que tentou amenizar a afirmação do marido.
Na dinâmica, a apresentadora perguntou a Zé Felipe quem ele não aceitaria em sua rede social. O cantor afirmou que não adicionaria Felipe Neto porque ele é enjoado demais. "Eu não aceito não. Eu acho ele enjoado, você não acha não? Enjoado, muito 'nhem nhem nhem'. Tô fora!", disse o cantor.
Virgínia tentou amenizar explicando que o marido teve um desentendimento com o youtuber quando ele falou de sertanejos. Mas Zé Felipe rebateu que o problema é que acha Felipe Neto "enjoado mesmo".
"Se fosse só aquilo, tava bom. Mas é enjoado. Não gosto desse trem de 'lero lero'. Chato. Eu acho ele chato", afirmou o cantor. Virgínia tentou amenizar: "Eu não conheço."
Felipe completou dizendo que as críticas ficam apenas no âmbito pessoal porque não conhece o youtuber. "Eu também não [conheço], é pelo que eu vejo, né? Ele é bom, o trabalho dele é bom. Ele é bom demais, excelente", disse.
Virgínia também fez questão de elogiar o trabalho do youtuber. "Não tem nada a ver com o trabalho. O trabalho dele, ele faz com excelência."
Felipe Neto reagiu às críticas em tom de brincadeira falando para o cantor tomar um comprimido Dramin para o enjoo. "Passa o enjoo rapidinho, cara", disse.
O youtuber Felipe Neto reagiu às críticas do cantor Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram/@felipeneto
Depois, o youtuber postou vídeos no stories do Instagram explicando que Zé Felipe não gosta dele devido a uma mentira que inventaram. Ele disse que estava fazendo uma live fechada e falou que o entretenimento no Brasil havia se distanciado da política.
O youtuber admite que em um momento mais inflamado falou sobre os sertanejos não terem se posicionado contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ele falou: "Cadê vocês, sertanejos? Na hora de fazer live enchendo a cara vocês sabem, mas por que não faz nada?".
Segundo Felipe Neto, os apoiadores do presidente cortaram esse trecho da live e inventaram que ele falou que os sertanejos não estavam fazendo nada na pandemia para ajudar os outros.
"Mentira! Os sertanejos foram os que mais fizeram, coletaram toneladas de alimentos, levantaram fundos. Eu jamais criticaria o cenário sertanejo por isso", explicou o youtuber.
Felipe Neto falou que o cantor "acreditou em mentiras" e acabou gravando stories xingando ele. Mas o youtuber disse que não respondeu porque falam tantas mentiras sobre ele, que não adianta.
O youtuber terminou o vídeo dizendo que mandou uma mensagem para o cantor convidando para conhecê-lo melhor. "Você vai descobrir que eu não sou essa pessoa que te convenceram que eu sou. Qualquer coisa, estou aqui. Um abraço, meu irmão."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos felipe neto SBT
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados