Um Lugar ao Sol: 10 pontos para acompanhar a novela se você está atrasado

Últimos detalhes

Os gêmeos Christian e Renato foram separados, ainda bebês, após a morte da mãe biológica. O motivo: o pai, desempregado, não têm condição de criar os meninos; um deles com saúde frágil. Assim, uma vizinha informa ao pai dos gêmeos que está na cidade um casal endinheirado, do Rio de Janeiro, em busca de uma criança para adoção. Os irmãos acabam vivendo realidades opostas. Enquanto Christian teve um vida humilde no orfanato, Renato foi adotado por uma família rica.

18 anos se passam e os irmãos completam a maioridade. Enquanto Renato (Cauã Reymond) acaba de ganhar da mãe, Elenice (Ana Beatriz Nogueira), o primeiro apartamento, Christian (Cauã Reymond) deve, por lei, deixar o lugar que acostumou-se a chamar de lar. Christian sai do orfanato prometendo a Ravi (10 anos mais novo, seu irmão de coração), que voltará para buscá-lo quando o menino completar a maioridade.

Reprovado no vestibular e sem perspectivas na vida, Christian volta ao orfanato em busca do nome de seu pai. Com o endereço de Ernani (Márcio Vito) nas mãos, o jovem segue em busca do pai, que o rechaça. De volta ao abrigo, inquirindo uma antiga funcionária, Christian confirma a existência do irmão gêmeo, adotado por um casal do Rio de Janeiro, e segue atrás dele. Ao mesmo tempo, o pai de Renato sofre um infarto, e, antes de morrer, revela ao filho que o adotara. Inconformado, Renato confronta Elenice que mente dizendo que seu pai biológico e seu irmão gêmeo, Christian, estão mortos. Revoltado, Renato deixa o Brasil.

Um ônibus interestadual do Rio estaciona na plataforma e um rapaz desembarca: é Ravi (Juan Paiva), agora aos 18 anos. Christian (Cauã Reymond) vai ao seu encontro e os dois se abraçam, emocionados. Trabalhando como manobrista, Chris instala Ravi na comunidade onde mora e consegue um emprego para o amigo como faxineiro de um restaurante.

Trabalhando no restaurante, Ravi conhece Lara (Andréia Horta), cozinheira, encantando-se por ela. Ao ser convidado para o aniversário da colega, Ravi convence Christian a acompanhá-lo. Christian conhece Lara e os dois acabam se apaixonando. Ravi reage magoado a princípio, mas, com a autoestima baixa, avalia que Christian, inteligente, instruído, tem mais chances com a moça. Um tempo se passa e Ravi conhece Joy (Lara Tremouroux), pichadora de rua. Joy acaba engravidando e Ravi, bom coração, insiste para que tenham o filho.

Andando na rua, Ravi encontra um celular na rua e é acusado de roubo, sendo detido equivocadamente. Christian se desespera ao saber o valor da fiança para tirar Ravi da cadeia. Enquanto isso, Renato é pego por policiais depois de comprar drogas no apartamento de Rui, mas acaba solto após Bárbara (Alinne Moraes) pagar a sua fiança. Ravi não tem a mesma sorte. Desesperado, Christian tenta levantar o dinheiro, mas não consegue o adiantamento com o chefe. Porém, começa a fazer um trabalho extra como manobrista em eventos. Com poucas horas de sono e cansado, ele acaba batendo num veículo de um convidado e tem que arcar com mais este prejuízo - mesmo sem dinheiro.

Christian acaba sendo demitido por conta do acidente com o carro. Desesperado em ajudar Ravi, ele acaba fazendo uma dívida com traficantes da comunidade em que vive. No caminho para a delegacia, ele dorme no ônibus e, ao acordar, não encontra mais a mochila com o dinheiro. Sem a grana da fiança - e agora devendo aos traficantes -, ele recorre a Lara (Andreia Horta) para pagar a fiança e combina dos três fugirem juntos (Christian, Lara e Ravi).

Durante a fuga, Christian (Cauã Reymond) se vê diante de Renato (Cauã Reymond), que aparece num carro conversível. Ele vai atrás do irmão e conta que está jurado de morte. Os dois passam uma madrugada juntos, e, numa peça pregada pelo destino, Renato, sozinho e embriagado, sobe o morro para saldar a dívida do irmão com os traficantes, mas acaba morto. Christian acaba, então, assumindo sua identidade.

Ravi fica desnorteado ao saber da suposta morte de Christian, mas em seguida vê ele sob a nova identidade. Diante da decisão de assumir a vida de Renato, deixando para trás a sua própria vida, Christian, que agora é Renato, implora a Ravi para não abandoná-lo. Na sequência, o namorado de Lara faz as tatuagens de Renato no corpo e começa a viver a vida do irmão a ponto de se casar com Bárbara e contratar Ravi como motorista.