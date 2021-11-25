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Faustão e Luciana Cardoso celebram 19 anos de casamento: 'Que sorte a nossa'

Ex-modelo compartilhou foto ao lado do apresentador no Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 18:10

Faustão e Luciana Cardoso celebram 19 anos de casamento
Faustão e Luciana Cardoso celebram 19 anos de casamento Crédito: Reprodução/Instagram/@lucard
A ex-modelo Luciana Cardoso se declarou nesta quinta-feira (25) para o apresentador Fausto Silva, 71, e celebrou com uma publicação feita em seu Instagram, os 19 anos de casados dos dois. Nos comentários fãs e internautas também comemoraram a data do casal.
"19 anos de casado. Que história! Te amo! E vamos juntos para celebrar e viver muitas coisas nessa incrível estrada da vida. Que sorte a nossa!", escreveu Cardoso na legenda da publicação. "Parabéns meus queridos", respondeu o ator Ary Fontoura. "Vida longa ao casal", comentou Ticiane Pinheiro.
"Parabéns para este casal exemplar, que passaram para nós valores fundamentais como o respeito, o amor incondicional e a admiração mútua. Tenho muita admiração por vocês! Poder chamar vocês de pais é um orgulho inenarrável... Amo muito vocês e espero um dia poder passar esses valores aos meus filhos", escreveu João Guilherme, 17, filho mais velho de Faustão e Luciana.
Além de João, o casal também outro filho, Rodrigo, 13. Recentemente, Cardoso compartilhou também em suas redes sociais uma foto rara ao lado de Faustão e seus três filhos e genro. "Família reunida", escreveu na legenda do registro.
Na foto estão João Guilherme, Rodrigo, e Lara Silva, fruto do primeiro casamento de Faustão, com Magda Colares. Além disso, o namorado de Lara, o apresentador Julinho Casares, também aparece na imagem.
Um ponto que também chamou a atenção foi o sapato escolhido por Faustão. Os calçados são da marca Fendi e, no Brasil, chegam a custar R$ 8.737, no site oficial da empresa Farfetch, especializada em moda de luxo.
Nos comentários da publicação, fãs e celebridades elogiaram a família de Fausto. "Família tão amada. Saudade", disse Leandro Hassum. "Família querida", completou o apresentador Luciano Huck. "Família linda!", completou o também apresentador Marcos Mion.

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