Faustão e Luciana Cardoso celebram 19 anos de casamento: 'Que sorte a nossa'

Faustão e Luciana Cardoso celebram 19 anos de casamento Crédito: Reprodução/Instagram/@lucard

A ex-modelo Luciana Cardoso se declarou nesta quinta-feira (25) para o apresentador Fausto Silva, 71, e celebrou com uma publicação feita em seu Instagram, os 19 anos de casados dos dois. Nos comentários fãs e internautas também comemoraram a data do casal.

"19 anos de casado. Que história! Te amo! E vamos juntos para celebrar e viver muitas coisas nessa incrível estrada da vida. Que sorte a nossa!", escreveu Cardoso na legenda da publicação. "Parabéns meus queridos", respondeu o ator Ary Fontoura. "Vida longa ao casal", comentou Ticiane Pinheiro.

"Parabéns para este casal exemplar, que passaram para nós valores fundamentais como o respeito, o amor incondicional e a admiração mútua. Tenho muita admiração por vocês! Poder chamar vocês de pais é um orgulho inenarrável... Amo muito vocês e espero um dia poder passar esses valores aos meus filhos", escreveu João Guilherme, 17, filho mais velho de Faustão e Luciana.

Além de João, o casal também outro filho, Rodrigo, 13. Recentemente, Cardoso compartilhou também em suas redes sociais uma foto rara ao lado de Faustão e seus três filhos e genro. "Família reunida", escreveu na legenda do registro.

Na foto estão João Guilherme, Rodrigo, e Lara Silva, fruto do primeiro casamento de Faustão, com Magda Colares. Além disso, o namorado de Lara, o apresentador Julinho Casares, também aparece na imagem.

Um ponto que também chamou a atenção foi o sapato escolhido por Faustão. Os calçados são da marca Fendi e, no Brasil, chegam a custar R$ 8.737, no site oficial da empresa Farfetch, especializada em moda de luxo.