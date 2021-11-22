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Faustão posa em Dubai com a esposa, Luciana Cardoso

Esposa do apresentador divulgou postagem rara nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 10:51

Faustão e a esposa
Faustão e a esposa Crédito: Reprodução/Instagram/@lucard
A poucos meses de estrear na Band, o apresentador Fausto Silva (Faustão), parece estar aproveitando os últimos momentos longe da TV. Neste fim de semana, a mulher de Faustão, Luciana Cardoso, publicou uma foto do casal curtindo a noite de Dubai, nos Emirados Árabes.
Ao lado da mulher, o apresentador chamou atenção dos internautas pela aparência mais magra. Faustão estreia na nova emissora no dia 17 de janeiro, mesma data do início da 22º edição do Big Brother Brasil. 
Em outubro, Fausto foi clicado, também pela esposa, junto com os filhos João Guilherme, de 17 anos, e Rodrigo, de 13, e Lara Silva, de 23, e com o genro, Julinho Casares.

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