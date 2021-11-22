Faustão posa em Dubai com a esposa, Luciana Cardoso

Faustão e a esposa Crédito: Reprodução/Instagram/@lucard

A poucos meses de estrear na Band, o apresentador Fausto Silva (Faustão), parece estar aproveitando os últimos momentos longe da TV. Neste fim de semana, a mulher de Faustão, Luciana Cardoso, publicou uma foto do casal curtindo a noite de Dubai, nos Emirados Árabes.

Ao lado da mulher, o apresentador chamou atenção dos internautas pela aparência mais magra. Faustão estreia na nova emissora no dia 17 de janeiro, mesma data do início da 22º edição do Big Brother Brasil.