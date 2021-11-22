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Adriana Esteves faz terapia há 16 anos e diz ter renascido após depressão

Atriz não tem redes sociais alegando que isso aumentaria 'ansiedade' dela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 08:18

A atriz Adriana Esteves
A atriz Adriana Esteves Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
Adriana Esteves, 51, falou sobre a forte depressão que teve aos 22 anos, quando viveu Mariana, na novela "Renascer" (1993). "Entendi as críticas à personagem como um massacre a mim. Demorei uns dois, três anos para sair desse processo. Em 1995, eu renasci após a depressão", contou a atriz.
Ela disse que fazer atividades físicas também ajuda nesse processo para manter a saúde mental em dia. "Como a ciência já provou, o exercício é fundamental. Hoje busco fazer umas vezes por semana e, na pandemia, comecei a praticar ioga e meditação", contou em entrevista à revista Veja Rio.
Esteves também falou sobre como a terapia é importante na vida dela. A atriz afirmou que não deixou de lado as sessões nem mesmo quando Carminha - personagem que interpretou em "Avenida Brasil" (2012) e entrou para a história da dramaturgia - estava no auge. "Faço isso há dezesseis anos. [...]. O mais importante é que as pessoas que estejam em depressão peçam ajuda e falem o que estão sentindo", pontuou.
Avessa às redes sociais, a artista disse que não tem vontade de dedicar a vida ao mundo virtual e acredita que isso faria mal a ela. "Aumentaria minha ansiedade e poderia dar asas a um lado narcísico que não me interessa incentivar. Mas sempre posso mudar de ideia", brincou Esteves.
Surpresa com testes de elenco que exigem determinado número de seguidores para que o artista possa participar do processo seletivo, ela definiu como "absurdo um pré-requisito desses". "Não poderia entrar para a carreira de atriz hoje em dia. Não tenho nem Instagram", finalizou.

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