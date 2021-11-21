'Quanto Mais Vida, Melhor!’: conheça a trama e personagens da novela

Neném (Vladimir Brichta), Paula (Giovanna Antonelli), Guilherme (Mateus Solano) e Flávia (Valentina Herszage) Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Tem novela pintando na telinha nesta segunda-feira (22). 'Quanto Mais Vida, Melhor!' chega recheada de histórias envolventes, ocupando a grade das sete da TV Globo. A comédia romântica de Allan Fiterman contará a busca por redenção dos quatro protagonistas após ganharem uma segunda chance de viver.

A trama se passa na Tijuca, Barra e Leblon, bairros cariocas, onde vivem e trabalham Neném (Vladimir Brichta), Paula (Giovanna Antonelli), Guilherme (Mateus Solano) e Flávia (Valentina Herszage). Com personalidades opostas, o quarteto acaba sofrendo um acidente aéreo que provoca suas mortes.

Ao chegarem no céu, a Morte (A Maia) concede ao grupo mais uma oportunidade de voltarem à vida. Só tem um detalhe: no prazo de um ano, um deles realmente irá morrer. Atordoados com o curto tempo até que a Morte volte para buscar um dos quatro, os protagonistas retornam à terra loucos para viver o amor de suas vidas, ávidos para realizar sonhos, tentar fazer diferente e consertar o que parecia estar perdido.

“A trama fala sobre a gente não ter certeza de nada, mas que, num piscar de olhos, tudo pode mudar. Esses quatro são os protagonistas, mas os outros personagens da novela também estão tentando se encontrar e procurando acertar o destino deles”, explica Mauro Wilson, roteirista da novela.

“Semanalmente, os protagonistas vão estrelar clipes musicais em que interpretam a mesma música, cada um com seu problema e em seu respectivo universo. Por diversas vezes, vão aparecer em cena com a tela dividida, para evidenciar o que sentem de forma simultânea. E quando a Morte tiver que aparecer, não será para dar susto em ninguém. Ela virá encarnada na figura de uma mulher linda e sedutora”, afirmou o diretor Allan Fiterman.

Esta é a primeira novela da Globo totalmente inédita para o horário desde o início da pandemia, em março de 2020. Com 161 capítulos, "Quanto Mais Vida, Melhor!" estreia praticamente toda gravada. Sem mais delongas, vamos apresentar os principais personagens da trama.

Os protagonistas

Neném (Vladimir Brichta) – Nascido e criado na Tijuca, o ex-ídolo do Flamengo e da seleção brasileira, com passagens por times da Europa, tenta retomar sua carreira de jogador de futebol. A rotina de noitadas e bebedeiras contribuiu para o declínio de sua forma física e consequente aposentadoria precoce dos gramados. Os problemas financeiros o obrigaram a voltar a morar com a mãe, Nedda (Elizabeth Savala), as filhas e suas duas ex-mulheres: a primeira, Jandira (Micheli Machado), namorada de infância, com quem teve Martina (Agnes Brichta); e a segunda, Betina (Carol Garcia), com quem teve Bianca (Sara Vidal). Tem em seu empresário, Osvaldo (Marcos Caruso), um verdadeiro pai.

Neném (Vladimir Brichta) Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Paula Terrare (Giovanna Antonelli) – Ambiciosa, não revela nem sob ameaça as histórias de seu passado. Ainda jovem, veio de Goiás para o Rio de Janeiro, onde conseguiu emprego como secretária na Terrare Cosméticos. Subiu na empresa e se casou com o Presidente, Celso (Cândido Damm). Com a morte dele, assume o comando da Terrare e logo se torna uma megaempresária acelerada, competente e mandona, do tipo que adora ser odiada pelos próprios funcionários. Nos negócios, tem uma disputa ferrenha com Carmem (Julia Lemmertz), proprietária da Wollinger Cosméticos. Mora numa cobertura na Barra da Tijuca com a filha Ingrid (Nina Tomsic) e a governanta da casa, Tuninha (Jussara Freire), mas implica com a jovem, por achar que ela precisa ter seu jeito. A mesma Paula, dona de si, também mergulha de cabeça quando está apaixonada e é capaz de realizar as maiores loucuras por amor.

Paula (Giovanna Antonelli) Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Guilherme Monteiro (Mateus Solano) – Cirurgião renomado, eleito pela terceira vez o melhor do país, é herdeiro de uma família abastada. O filho único de Daniel (Tato Gabus Mendes) e de Celina (Ana Lucia Torre) tornou-se um adulto mimado e arrogante. Vive uma crise no casamento com a ex-modelo internacional Rose (Bárbara Colen). Além disso, mantém com o filho do casal, Antônio (Matheus Abreu), uma relação distante. Dono da Clínica Monteiro Bragança, divide a sala de operações com Dra. Joana (Mariana Nunes), que nutre por ele uma admiração mais do que profissional.

Guilherme (Mateus Solano) Crédito: Fabio Rocha

Flávia (Valentina Herszage) – Foi criada pelo pai, Juca (Fabio Herford), que foi abandonado pela mulher assim que ela nasceu. Não tolera a madrasta Odete (Luciana Paes). Dançarina de pole dance da boate Pulp Fiction, entra numa roubada ao participar de um golpe com Cora (Valentina Bandeira). Além de dançar, canta bem. Apesar dos dons artísticos, também tem um talento enorme para se meter em confusões.

Flávia (Valentina Herszage) Crédito: Globo/João Cotta

TIME DO NENÉM

Dona Nedda (Elizabeth Savala) – Matriarca forte e altiva, é o coração da família. Adora Neném (Vladimir Brichta) acima de tudo. Cabeleireira de mão cheia, deu o nome do filho ao seu tradicional salão de beleza, situado na Tijuca, o Neném Coiffeur. Apesar da beleza madura, carrega uma enorme tristeza por causa do sumiço do marido, Edson (Stepan Nercessian), mas ainda assim sonha com a sua volta. Também sofre pelo filho mais novo, Roni (Felipe Abib), que está preso.

Roni (Felipe Abib) – O irmão caçula de Neném (Vladimir Brichta) é o que na gíria se conhece como “chave de cadeia”. Invocado, cresceu com inveja do jogador e deseja ter tudo o que o ele tem, mas sem se esforçar para isso. Depois de tanta encrenca que se mete, vai preso. Na cadeia, encontra sua alma gêmea: Cora (Valentina Bandeira). A atração pela golpista de carteirinha é à primeira vista.

Jandira (Micheli Machado) – Primeira ex-namorada de Neném (Vladimir Brichta), é mãe de Martina (Agnes Brichta), a primogênita do jogador. Convive com Betina (Carol Garcia), outra ex-namorada de Neném, e Bianca (Sara Vidal), a filha caçula do ex, em clima de irmandade. A depiladora do salão Neném Coiffeur é uma mulher batalhadora. Quando ele entra em crise, arregaça as mangas e vai vender as ‘Quentinhas do Neném’ para ajudar no sustento da família.

Betina (Carol Garcia) – Segunda ex-namorada de Neném (Vladimir Brichta) a se instalar na casa da sogra, Nedda (Elizabeth Savala), que acolhe todo mundo em seu enorme coração de mãe. Fazia o tipo periguete e chegou por lá ainda grávida de Bianca (Sara Vidal). É mais emotiva do que Jandira (Michele Machado), principalmente quando se dá conta da saúde frágil da filha. Entretanto, vai apostar no seu borogodó quando a crise financeira apertar a família, e deixará o serviço de manicure do Neném Coiffeur para se tornar dançarina de pole dance na boate Pulp Fiction.

Martina ou Tina (Agnes Brichta) – A primogênita de Neném (Vladimir Brichta) e Jandira (Micheli Machado) tem o pai como ídolo e sonha seguir a carreira dele. Além do talento para os gramados, a jovem também tem a personalidade estourada dele e não leva desaforo para casa. Basta receber uma entrada mais dura de Soraia (Camila Rocha) no futebol para revidar à altura. A rivalidade entre as duas aumenta com a chegada de Antonio (Matheus Abreu), vulgo Tigrão, no Colégio Estadual Albertina Correia, onde elas estudam.

Bianca (Sara Vidal) – É o xodó da família de Neném (Vladimir Brichta). Por conta de uma malformação congênita no coração, se cansa rápido e sente falta de ar. Com isso, preocupa a todos, principalmente, o pai, que sonha voltar a jogar futebol para conseguir pagar o tratamento médico da filha. Superprotegida, aos poucos vai conseguir contornar a redoma criada pelos próprios parentes para levar uma vida de adolescente normal, que se apaixona e conquista quem a interessa.

Osvaldo (Marcos Caruso) – O agente de Neném (Vladimir Brichta) é uma espécie de segundo pai para o jogador, já que o genitor biológico mesmo abandonou a família. Nunca se casou, vive dedicado à família do atleta e cultiva uma paixão platônica por Dona Nedda (Elizabeth Savala). Com muito custo, consegue se declarar, mas até abrir seu coração para ela, é assediado por Tetê (Zezeh Barbosa), que vai para cima dele com suas armas de sedução nada convencionais.

Tetê (Zezeh Barbosa) – É a vizinha fofoqueira e pão-dura. Sempre tenta pendurar o pagamento de seus serviços no já combalido Neném Coiffeur. Dona de comentários ácidos, também é apaixonada por Osvaldo (Marcos Caruso) e logo se mete entre ele e Nedda (Elizabeth Savala), quando percebe que os dois engatinham um romance. Extremamente vaidosa, ela se garante no seu borogodó.

Edson (Stepan Nercessian) – Pai de Neném (Vladimir Brichta) Roni (Felipe Abib). Saiu de casa como quem ia comprar cigarros e nunca mais voltou, abandonando a mulher, Nedda (Elizabeth) e os filhos. Malandro, pouco afeito ao trabalho, retorna se fazendo de coitado, como se nada tivesse acontecido, justamente quando Osvaldo (Marcos Caruso) se declara para a mãe de Neném e sonha morar com ela.

Trombada (Marcelo Flores) – Jogador profissional contemporâneo de Neném (Vladimir Brichta), mas que já pendurou as chuteiras. Quando jogava, era zagueiro. Levou muitos dribles e bolas por debaixo das pernas dadas por Neném. Com uma entrada dura, quase abrevia precocemente a carreira do rival. Os dois vão se reencontrar, e como técnico do América, ele não perderá nenhuma chance de atrapalhar a vida do jogador.

Teca (Karina Dohme) – A noiva de Trombada (Marcelo Flores) vai atentar Neném (Vladimir Brichta) até dizer chega. Seu sonho é fazê-lo quebrar a promessa feita a São Judas Tadeu, de não se envolver com ninguém enquanto não voltar a jogar num time profissional e marcar um gol.

EQUIPE DE GUILHERME MONTEIRO

Rose (Bárbara Colen) – Ex-modelo internacional, parou de trabalhar a pedido de Guilherme (Mateus Solano) logo que engravidou de Antônio (Matheus Abreu). Quando desfilava na Europa, conheceu e viveu uma paixão avassaladora com Neném (Vladimir Brichta), mas que também durou pouco, por conta da vida boêmia que ele levava. Quando se separaram, reencontrou Guilherme, que logo a pediu em casamento. O reencontro com o craque acontece da forma mais inesperada possível: ele e o marido dela sobrevivem a um acidente aéreo.

Antônio/Tigrão (Matheus Abreu) – Filho rebelde de Guilherme (Mateus Solano) e Rose (Bárbara Colen), vai estudar no Colégio Estadual Albertina Correia, na Tijuca, depois de ter sido expulso de todos os colégios que estudou na Zona Sul da cidade.

Celina Monteiro (Ana Lucia Torre) – Apesar de psicanalista, tudo que a mãe de Guilherme (Mateus Solano) não tem é uma relação saudável com o filho único. Controla seus passos, os da nora, e, aos poucos, vai ajudando a piorar a crise que se instala entre o casal. Faz da vida da nora, Rose (Bárbara Colen), um verdadeiro inferno.

Dra. Joana (Mariana Nunes) – Médica da Clínica de Guilherme (Mateus Solano), carrega no peito uma paixão platônica por ele. Sonha montar por lá uma ala para atendimento gratuito e tem apoio de Rose (Bárbara Colen) no projeto.

Guilherme (Mateus Solano) abraçado por Celina (Ana Lucia Torre) e Daniel (Tato Gabus Mendes). Deusa (Evelyn Castro) Crédito: Fabio Rocha

PARCEIROS DE PAULA TERRARE

Ingrid (Nina Tomsic) – Filha de Paula (Giovanna Antonelli), é uma jovem solitária, que sofre com a pressão da mãe para agir e se vestir como ela. Tem uma relação maternal com a empregada Tuninha (Jussara Freire).

Tuninha (Jussara Freire) – Empregada da casa de Paula (Giovanna Antonelli), conhece a fundo os segredos da empresária, e é quem cuida de Ingrid (Nina Tomsic) com extremo amor e zelo.

Carmem (Julia Lemmertz) - Presidente da Wollinger Comésticos, sonha acabar com o império de Paula (Giovanna Antonelli), a quem culpa pela morte do grande amor de sua vida, Celso Terrare (Cândido Damm).

Marcelo (Bruno Cabrerizo) – Vice-presidente da Terrare Cosméticos, mau caráter, oportunista, se faz amante de Paula (Giovanna Antonelli), mas na verdade é aliado de Carmem Wollinger (Julia Lemmertz), maior rival de Paula, que sonha destruí-la.

TURMA DA FLÁVIA

Juca (Fábio Herford) - Pai de Flávia (Valentina Herszage), casou-se com Odete (Luciana Paes), depois de ter sido abandonado pela mãe de sua filha. É manipulado pela atual mulher e não impõe suas vontades. Escondido dela, dá seu jeito de ajudar a filha e tenta salvá-la das confusões em que ela se mete.

Odete (Luciana Paes) – Casada com Juca (Fábio Herford), sustenta o lar vendendo quentinhas, já que o marido, bonachão, está desempregado. Expulsa Flávia (Valentina Herszage) de casa e vai rivalizar com Jandira (Michele Machado), quando ela começar a vender as ‘Quentinhas do Neném’.

Cora (Valentina Bandeira) – Dançarina da Pulp Fiction, convida Flávia a participar de um assalto no aeroporto. O golpe não dá certo e ela acaba presa, e louca para se vingar da parceira, que escapou da polícia. Na prisão, se envolve com Roni (Felipe Abib).

Chefe (Alessandro Brandão) – Administradora da boate Pulp Fiction, vai contratar Betina (Carol Garcia) para o lugar de Flávia (Valentina Herszage) no pole dance.

Flávia (Valentina Herszage), Ingrid (Nina Tomsic) e Murilo (Jaffar Bambirra) Crédito: Fabio Rocha

OUTROS PERSONAGENS

Morte (A Maia) – Aparece para Guilherme (Mateus Solano), Paula (Giovanna Antonelli), Neném (Vladimir Brichta) e Flávia (Valentina Herszage) no acidente de avião e retorna, pontualmente, para lembrá-los que, em um ano, um deles irá fazer sua passagem de forma definitiva.

Funcionária do Motel (Nany People) – Ela é quem recebe os frequentadores do movimentado motel Arriba Karakas, point da pegação na Tijuca.

Delegado Nunes (Cridemar Aquino) – Responsável por investigar os golpes aplicados por Cora (Valentina Bandeira) e Flávia (Valentina Herszage).

Prado (Pedroca Monteiro) – Forma com o Delegado Nunes (Cridemar Aquino) uma atrapalhada dupla para investigar os crimes na área da delegacia em que atuam. Não demora a perceber os encantos de Jandira (Micheli Machado) e vai fazer de tudo para conquistá-la.