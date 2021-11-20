Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novela

Um lugar ao sol: Lara e Mateus se casam

Pouco antes da cerimônia, no entanto, Lara viverá fortes emoções. Cenas vão ao ar a partir deste sábado (20)
Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 12:43

Um lugar ao sol: Lara (Andréia Horta) e Mateus (Danton Mello) se casam Crédito: Globo/Divulgação
Lara (Andréia Horta) não esconde de ninguém que a lembrança de Christian (Cauã Reymond) ainda é viva em seu coração. Mas ela sabe que precisa tentar seguir em frente. Para isso, a jovem resolve finalmente escutar o conselho de Noca (Marieta Severo) dando uma chance a Mateus (Danton Mello). E nas cenas de 'Um Lugar ao Sol' que vão ao ar a partir desde sábado (20), os dois se casam.
Pouco antes da cerimônia, no entanto, Lara viverá fortes emoções. Enquanto se arruma no quarto, ela conversa com a futura enteada, Marie (Maju Lima). Ao ver um porta-retrato com uma foto de Christian, a menina conta que viu aquele homem mais cedo, em Pouso Feliz. Lara pergunta se Marie tem certeza de que se trata da mesma pessoa da foto, e a filha de Mateus garante que sim.
Noca entra no quarto e flagra a neta desnorteada, em lágrimas, ajoelhada diante de Marie. Ela tenta acalmar Lara e pede que a chef siga em frente e se case com Mateus, que é o que ela tem de real agora na vida.
‘Um Lugar ao Sol’ é uma novela criada e escrita por Lícia Manzo com direção artística de Maurício Farias. A obra é escrita com Leonardo Moreira e Rodrigo Castilho, com colaboração Carla Madeira, Cecília Giannetti, Dora Castellar e Marta Goés. A direção geral é de André Câmara e direção de Vicente Barcellos, Clara Kutner, João Gomez, Pedro Freire e Maria Clara Abreu. A produção é de Andrea Kelly e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.

Tópicos Relacionados

Famosos globo Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados