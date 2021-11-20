Um lugar ao sol: Lara e Mateus se casam

Lara (Andréia Horta) não esconde de ninguém que a lembrança de Christian (Cauã Reymond) ainda é viva em seu coração. Mas ela sabe que precisa tentar seguir em frente. Para isso, a jovem resolve finalmente escutar o conselho de Noca (Marieta Severo) dando uma chance a Mateus (Danton Mello). E nas cenas de 'Um Lugar ao Sol' que vão ao ar a partir desde sábado (20), os dois se casam.
Pouco antes da cerimônia, no entanto, Lara viverá fortes emoções. Enquanto se arruma no quarto, ela conversa com a futura enteada, Marie (Maju Lima). Ao ver um porta-retrato com uma foto de Christian, a menina conta que viu aquele homem mais cedo, em Pouso Feliz. Lara pergunta se Marie tem certeza de que se trata da mesma pessoa da foto, e a filha de Mateus garante que sim.
Noca entra no quarto e flagra a neta desnorteada, em lágrimas, ajoelhada diante de Marie. Ela tenta acalmar Lara e pede que a chef siga em frente e se case com Mateus, que é o que ela tem de real agora na vida.
‘Um Lugar ao Sol’ é uma novela criada e escrita por Lícia Manzo com direção artística de Maurício Farias. A obra é escrita com Leonardo Moreira e Rodrigo Castilho, com colaboração Carla Madeira, Cecília Giannetti, Dora Castellar e Marta Goés. A direção geral é de André Câmara e direção de Vicente Barcellos, Clara Kutner, João Gomez, Pedro Freire e Maria Clara Abreu. A produção é de Andrea Kelly e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.