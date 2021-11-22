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Nas rede sociais

Regina Duarte critica Dia da Consciência Negra e pede data específica para brancos

No Instagram, atriz postou um vídeo antigo do ator Morgan Freeman, minimizou o racismo e questionou Dia da Consciência Negra, celebrada no último sábado (20)
Matheus Metzker Vieira

Matheus Metzker Vieira

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 21:01

Regina Duarte postou um vídeo controverso na tarde deste domingo (21) e ainda, fez um texto questionando o Dia da Consciência Negra
Regina Duarte postou um vídeo nas redes sociais questionando o Dia da Consciência Negra Crédito: Reprodução / Instagram
Um dia após a celebração do Dia da Consciência Negra, a atriz Regina Duarte usou as redes sociais para questionar a data e pediu um dia específico para pessoas brancas. A ex-secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) usou as redes sociais para compartilhar um vídeo antigo do ator estadunidense Morgan Freeman, em que ele diz que "para se combater o racismo, é melhor não falar dele". 
Na legenda, Regina pediu um dia específico para os brancos, amarelos e pardos e ironizou as lutas enfrentadas pelos negros. A publicação foi feita na tarde deste domingo (21) e apagada após críticas de internautas.
"Ontem foi comemorado o Dia da Consciência Negra. Quando teremos o Dia da Consciência Branca, Amarela, Parda...? Quanto tempo vamos ainda nos vitimizar ao peso de anos, de séculos de dor, por culpas antepassadas?", publicou no Instagram.

VÍDEO DE MORGAN FREEMAN

Morgan Freeman no vídeo viral de 2005
Morgan Freeman no vídeo viral de 2005 Crédito: Reprodução
O vídeo divulgado pela Regina Duarte do Morgan Freeman faz parte de uma entrevista concedida pelo ator a um programa de televisão em 2005. Na ocasião, o ator, que é um homem negro, afirmou que "para se combater o racismo, é melhor não falar dele".
Freeman já reviu o posicionamento manifestado no vídeo e disse, publicamente, ter mudado o posicionamento. Mesmo assim, a gravação continua sendo compartilhada na internet como forma de minimizar a importância dos movimentos de igualdade racial.

RACISMO É UMA REALIDADE 

O Dia Nacional da Consciência Negra é uma data para conscientização sobre a força, a resistência e o sofrimento que a população negra viveu no Brasil desde a colonização. Durante o período colonial, aproximadamente 4,6 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para servirem na condição de escravos, condição que se reflete na falta de oportunidades nos dias de hoje. 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, como caracteriza o IBGE, são as que mais sofrem com o desemprego, comprometem a renda mensal com aluguel, vivem em moradias com condições inadequadas e as que menos tem acesso ao bens de consumo. 
O repórter Isaac Ribeiro fez uma reportagem especial para A Gazeta sobre como os pretos lutam contra o racismo diariamente. A  partir de conversas com pesquisadores e militantes do movimento, Isaac ressaltou a importância do dia 20 de novembro ser e muito representativo para esse público. Confira

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