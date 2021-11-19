Herança Negra exibe série de sua história em Jesus de Nazareth

A banda Herança Negra é formada por Jon Santos, Nelinho e Barol Beats Crédito: Diego Luís/Divulgação

"Força, Coragem e Fé" é o nome da websérie, com ares de documentário, sobre os 23 anos de carreira do Herança Negra. Lançada no último dia 29 de outubro, a produção conta com sete capítulos disponibilizados no canal da banda no YouTube . Para celebrar o Dia da Consciência Negra, a obra ganha uma exibição aberta na comunidade de Jesus de Nazareth, berço do Herança, neste sábado (20), às 20h, na quadra poliesportiva do bairro de Vitória. A entrada é franca.

A ideia do título para o trabalho sobre a banda dos "meninos de Jesus de Nazareth" foi o encaixe perfeito, segundo Jon Santos, vocalista do Herança. "Eu gostaria realmente de passar a mensagem de luta, perseverança, de ter algo real. De lutar, mesmo que pareça não estar dando um retorno", detalha Jon, em entrevista ao HZ.

A produção contou com direção de José Augusto Muleta, que produziu o filme “A Onda da Vida”, e fotografia de Diego Luís. Muleta apresenta um olhar cinematográfico para a história iniciada, despretensiosamente, em Flexal e continuada na comunidade de Jesus de Nazareth.

"Força, Coragem e Fé" mostra a emoção dos primeiros shows, o lançamento do primeiro single, a importância da escolha do nome e a influência nas músicas, a participação no primeiro Festival Dia D, o lançamento do videoclipe na MTV da música A Nova (Ela diz que ainda é cedo demais), a mudança para São Paulo, o show internacional no Festival Espírito Poitou na França e muito mais. "Foram uns três a quatro meses para produzir tudo. Gravamos em meio a pandemia", detalha Átila Borges, produtor do Herança.

Segundo o vocalista, a obra trouxe um grande presente, que foi o reencontro com antigos integrantes e pessoas que fizeram parte da jornada do Herança. Entre os depoimentos, nomes como o Cantor Emerson Xumbrega (Presidente da Escola de Samba Independente de Boa Vista), o Produtor Cultural Gabriel Costa (Presidente da CUFA/ES), além de personalidades da comunidade Jesus de Nazareth como o Guia Turístico Fernando Martins (Tour no Morro) e do artista plástico Nicholas Nascimento (Nico).

"O documentário serve como uma cura pra gente, são 23 anos ou mais. Nesse tempo, aconteceram problemas de relacionamento, questionamentos se a banda deu certo. E o feedback de algumas pessoas que fizeram parte e participaram do nosso início está fantástico. Muitos ligam pra gente chorando, dizendo que ficou massa, que inspirou eles. É incrível"

Inclusive, a websérie desvenda a trama sobre o primeiro nome do grupo, que se chamava Chulé de Gambá. "A gente começou muito novo. A banda tinha um nome muito pitoresco, que era Chulé de Gambá. É um nome que remete à época dos Mamonas Assassinas. Eu sempre tive vergonha quando perguntavam deste início. Agora é diferente, eu tenho orgulho. Vejo a importância de falar desse início, de como era a nossa cabeça, de como viramos o Herança Negra".